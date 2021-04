Capannelle, al via i lavori per il playground: “Sarà il quinto realizzato su aree degradate del Comune”

Iniziata la realizzazione di un campetto in periferia. Lozzi: "Era un'area che il comune non aveva assegnato. L'abbiamo presa noi"

Un altro playground pubblico nel territorio del Municipio VII. In via Dino Rossi, nella zona di Capannelle, è infatti in corso la realizzazione di un campo da gioco.

Le intenzioni del Municipio VII

“E’ il quinto progetto, di questo tipo, che andiamo a realizzare nel territorio” ha spiegato l’assessore municipale ai lavori pubblici Salvatore Vivace “ed abbiamo intenzione anche di farne altri due”. Si tratta di campetti polivalenti, attrezzati con porte da calcetto e canestri da basket. Recintati ma senza cancello, in modo da garantire l’accesso a tutti.

Uno spazio comunale degradato

“Questa era un’area di proprietà del Comune la cui manutenzione non era stata assegnata a nessuno” ha spiegato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Lo spazio si trova nelle adiacenze di un parcheggio, di un supermercato e dell’asilo nido comunale “Nidi nel verde”. Ma, a causa dell’assenza di manutenzione, versava in un precario stato di abbandono.

I playuground già realizzati

In assenza di progetti specifici, l’amministrazione municipale ha deciso di realizzare il playground. Una pratica che nel territorio governato da Lozzi ha preso avvio con la riqualificazione di un’area verde in via Edoardo Martini, a Cinecittà est. E progressivamente replicato ad Osteria del Curato, in via Anile alla Barcaccia, nel parco della Romanina ed ora anche nella zona di Capannelle-Villaggio Appio.

Campetti in periferia

“Sono stati i residenti che, avendo visto gli altri campetti polivalenti già completati, che ci hanno suggerito questo tipo d’intervento - ha commentato la presidente Lozzi - Così facendo, andiamo a riqualificare un’area verde del comune, che era degradata, e che presto invece diventerà un importante spazio d'aggregazione a disposizione dei giovani di questo territorio”. L'ennesimo, nella periferia del municipio più popoloso della Capitale.