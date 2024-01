Capannelle, evitata la chiusura: entro 90 giorni bando per la nuova assegnazione

La firma delle delibera è arrivata. La Hippogroup potrà restare ancora un anno a gestire l’ippodromo di Capannelle. Ma nel frattempo l’amministrazione s’impegna a scrivere un bando per fissare i criteri di una nuova concessione. Perché, quella di Hippogroup è scaduta nel 2016.

“Dopo una lunghissima trattativa con tutte le parti interessate e in costante contatto con le sigle sindacali, siamo riusciti a salvare uno degli impianti ippici più grandi d’Europa” ha commentato l’assessore allo sport Alessandro Onorato. Quello di Capannelle è in effetti l’impianto più antico d’Italia. Inaugurato nel 1881, si estende per circa 135 ettari ed al suo interno è in grado di ospitare fino a mille cavalli e 20 mila spettatori.

La gestione dell'impianto solo per le corse

L’estensione dell’ippodromo, che è di proprietà di Roma Capitale, comporta degli oneri legati sia alla manutenzione che alla sicurezza che, l’amministrazione, lascerà al concessionario, tenuto comunque a pagare l’indennità di occupazione parametrata al canone del solo svolgimento delle corse di trotto e galoppo. Niente eventi estivi quindi. Nella delibera non vengono presi in considerazione e, del resto, l’affidamento con la formula di una “detenzione provvisoria”, non contempla altre attività oltre alle corse.

L'incertezza che si era creata a fine 2023

La giunta Gualtieri ha quindi recepito le richieste arrivate dal ministero dell’agricoltura che, con nota del 13 settembre 2023, aveva chiesto di “acquisire una comunicazione attestante il titolo di disponibilità dell’impianto denominato Ippodromo delle Capannelle in capo ad Hippogroup dal 1 gennaio al 31 dicembre 24 per lo svolgimento dell’attività di organizzazione delle corse del trotto e del galoppo”. Richieste in qualche modo ribadite nelle settimane successive, con un paio di note con cui era stato esternato al sindaco la forte preoccupazione per il mancato avvio delle procedure per l’affidamento della gestione dell’ippodromo. Avrebbero comportato il blocco dei trasferimenti delle risorse statali e l’interruzione dell’attività sportiva ippica, “con pensati ripercussioni sia sotto il profilo occupazionale che nell’intero settore sportivo in questione e nel suo indotto” si legge nel testo della delibera.

I posti di lavoro preservati

“Ci siamo trovati a dover affrontare una situazione straordinaria ereditata dal passato e che rischiava di portare alla chiusura immediata dell’ippodromo della Capitale con un conseguente contraccolpo per tutto il settore e la perdita di posti di lavoro: oltre 100 dipendenti (32 a tempo indeterminato e 81 a tempo determinato) e circa 500 persone impiegate a vario titolo nell’indotto. Per questo – ha spiegato l’assessore – abbiamo lavorato ad una soluzione straordinaria che nell’attesa di un nuovo avviso pubblico scongiurerà lo stop alle gare ed eviterà un colpo durissimo al settore e tagli ai posti di lavoro”.

La promessa di un bando pubblico

Nella delibera c’è un altro passaggio importante. È quello in cui si dà mandato al Dipartimento sport di “avviare tempestivamente e comunque entro i successivi tre mesi” l’iter attraverso cui espletare la gara per l’individuazione di un concessionario dell’impianto. “Entro 90 giorni procederemo alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento della struttura ma intanto la stagione del trotto e del galoppo è garantita con l'assegnazione della gestione ordinaria di Capannelle per la durata di un anno ad Hippogroup” ha sottolineato Onorato. Rispettare la scadenza indicata nella delibera servirà a ripetere la situazione che ha portato all’intervento del Ministero dell’agricoltura, preoccupato per il destino degli operatori presenti nell’ippodromo e per quello delle corse.