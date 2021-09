Elezioni Municipio VII 2021: tutti i candidati alla presidenza

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i residenti del Municipio VII sono chiamati al voto anche per il rinnovo dell’ente di prossimità. Nel territorio più popoloso della Capitale, che da San Giovanni si estende fino a lambire i confini di Frascati e Ciampino, gli abitanti sono chiamati a scegliere tra ben dieci candidati. Tanti sono infatti i nomi in sfida per indossare la fascia giallorossa, quella che vestono i presidenti di Municipio.

Oltre alla scelta del minisindaco destinato a succedere all’ex pentastellata Monica Lozzi, gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo. In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La tornata elettorale, relativamente all'ente di prossimità, consente di eleggere il consiglio municipale, di cui fa parte il presidente del Municipio VII ed altri 24 consiglieri.

Francesco Laddaga (intervista – biografia) è il candidato della coalizione di centrosinistra che, forte di sei liste, punta ad essere eletto alla guida del territorio. La coalizione di centrodestra per la presidenza del Municipio VII punta invece, con 5 liste a supporto, su Luigi Avveduto (intervista – biografia). REvoluzione Civica, il movimento fondato da Monica Lozzi, candida invece il suo assessore Salvatore Vivace (intervista – biografia) alla poltrona di presidente. Per la lista Calenda Sindaco la scelta è ricaduta su Luca Di Egidio (intervista – biografia) mente il Movimento cinque stelle punta a riconquistare la guida del territorio con Emanuel Trombetta (intervista – biografia). Mario Musumeci (intervista – biografia) è il candidato presidente del Municipio VII per la lista Roma ti riguarda Berdini Sindaco. Potere al Popolo punta invece su Lorenzo Messina (intervista – biografia) per la carica di minisindaco. Il nome scelto dal Popolo della Famiglia è invece quello di Mauro Rotunno (intervista – biografia) mentre il candidato presidente scelto del Movimento Storico Lista Nerone, è quello di Massimiliano Scaringella (intervista – biografia).