Municipio VII: la giunta Raggi dice sì, approvato il restyling di Villa Lais

Villa Lais si rifà il look, a deciderlo la giunta Raggi che ha approvato il progetto di riqualificazione dello spazio verde ampio circa 2,8 ettari situato a ridosso della via Tiscolana grazie ad uno stanziamento di fondi pari a circa 380mila euro. “La riqualificazione di Villa Lais rientra all’interno delle proposte finanziate perché migliora in maniera significativa la fruizione e la sicurezza di uno storico polmone verde del quartiere” ha commentato Laura Fiorini, assessora alle Politiche del verde del Campidoglio.

Tra gli interventi previsti figurano la riqualificazione dei viali e dell’area giochi attraverso l’installazione della pavimentazione antitrauma e di nuove attrezzature ludiche, anche inclusive. Saranno realizzate aree fitness e picnic, installati elementi di arredo urbano, riassestati i cancelli, ripristinata la pavimentazione della fontana e realizzata una pavimentazione in terra solida stabilizzata, più compatta e drenante.

“Per la prima volta, con il bilancio partecipativo 2019, Roma Capitale ha investito 20 milioni di euro per la tutela del decoro su progetti proposti dai cittadini e poi valutati da un tavolo tecnico. Il progetto prevede anche importanti interventi sulla parte vegetazionale con potature, bonifiche e la messa a dimora di nuovi alberi e siepi” ha aggiunto l’assessora Fiorini.