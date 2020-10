Viale Appio Claudio, parte il progetto di riqualificazione: iniziato il taglio degli alberi

I pini di viale Appio Claudio sono a fine ciclo e saranno tagliati. Parte con il loro abbattimento il progetto di riqualificazione che il Municipio VII ha in serbo per il quartiere.

Gli alberi da tagliare

Gli alberi rimasti, una trentina in tutto, sono destinati ad essere sostituiti. Al loro posto arrivano infatti oltre 50 nuove essenze arboree che saranno piantate su indicazioni del Servizio Giardini. Improbabile che si tratti di altri pini perché, le loro radici, hanno provocato seri danni al manto stradale ed anche all’impianto fognario del viale.

L'incontro con residenti e commercianti

"Abbiamo già incontrato una trentina di persone, tra residenti e commercianti, per spiegare in cosa consistono i lavori.Ci hanno suggerito alcune modifiche sulla viabilità e ci hanno informati del fatto che era trapelato un certo scetticismo sui fondi disponibili per realizzare il nostro progetto. Invece vorrei tranquillizzare tutti perché le risorse, circa un milione di euro, non solo le abbiamo, ma le abbiamo già messe a bando ed assegnate" ha spiegato Salvatore Vivace, l’assessore municipale ai Lavori Pubblici.

Gli interventi previsti

Il progetto di riqualificazione non riguarda soltanto l’abbattimento, iniziato nella mattinata del 26 ottobre, e la conseguente sostituzione delle alberature. Su viale Appio Claudio sono infatti previsti dei cantieri finalizzati a trasformare radicalmente l’aspetto della strada. I marciapiedi saranno rifatti, le ceppaie dei pini già tagliati in passato, verranno rimosse.

Il ripristino del manto stradale

Tra le operazioni, è particolarmente attesa dei residenti quella che riguarda il ripristino del manto stradale. E’ in larga parte ammalorato ed andava rifatto da tempo, ma il Municipio VII, come ha già spiegato l’assessore Vivace, ha preferito puntare su un appalto straordinario che comprendesse tutti gli interventi previsti sul viale. Tra questi c’è anche una pista ciclabile.

La futura ciclabile

Il nuovo percorso destinato ai ciclisti si aggiunge a quello presente su viale Giulio Agricola. Servirà per collegare la cilabile di via Tuscolana con quella presente a viale Lemonia ed in tal modo contribuirà a creare una accesso al parco degli Acquedotti, quello della Grande Bellezza, che sia all’altezza della sua meritata fama. Il primo passaggio di questa radicale trasformazione ha avvio con l’abbattimento degli ultimi 30 pini rimasti su viale Appio Claudio. Le motoseghe sono già in funzione.