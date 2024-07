Vandalizzato il Giardino delle Farfalle nel parco degli Acquedotti. Retake: "Servono più controlli"

Era stato inaugurato solo a metà maggio, alla presenza dell’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, e del minisindaco Francesco Laddaga. Ma, nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio il Giardino delle Farfalle, progetto curato dai volontari di Retake nel parco degli Acquedotti, all’altezza della pista di pattinaggio di via Lemonia, è stato preso d’assalto dai vandali, che l’hanno distrutto.

Retake: “Serve maggior controllo da parte delle forze dell’ordine”

Il Giardino delle Farfalle era stato inaugurato il 17 maggio grazie al lavoro dei volontari del gruppo Retake Roma Parco Acquedotti, con l’obiettivo di ricreare un’area protetta in cui attirare le farfalle, per favorirne la protezione e mostrare la ricchezza della biodiversità del parco. Ma, a distanza di qualche settimana, ignoti hanno completamente distrutto lo spazio, rovesciando i vasi con fiori e piante e rompendo gli arredi. Una brutta sorpresa per chi ha curato con passione e dedizione quell’area. “Nonostante i danni, l'unica nota positiva è la reazione compatta di tutti i volontari, indignati, ma pronti a dare una mano e a ricominciare – fa sapere Retake -. Chiediamo a gran voce una soluzione e un maggior e costante controllo da parte delle forze dell'ordine, per la tutela di un bene così prezioso e per la difesa dell'impegno di tutti i cittadini attivi che ci mettono anima e corpo”.

Il parco regionale dell’Appia Antica: “Gesto vile”

Anche il parco regionale dell’Appia Antica ha condannato la distruzione dello spazio curato da Retake: “Siamo profondamente indignati per l'atto vandalico che ha colpito il Giardino delle Farfalle nel Parco Regionale dell'Appia Antica – si legge in un post -. Distruggere un'opera così bella, curata con tanto amore dai volontari di Retake e adottata dai bambini delle scuole del parco, è un gesto vile e insensato. Condanniamo fermamente questo atto privo di ragione e ci impegniamo a sostenere ancora di più i volontari di Retake nella cura del Giardino delle Farfalle per restituire a tutti un luogo di bellezza e serenità”.