Il tunnel degli orrori, dopo l’incendio resta il degrado: “Va messo in sicurezza”

C’è un sottopasso che i residenti hanno rinunciato ad utilizzare. Si trova sotto la via Tuscolana ed unisce i due lembi del Quadraro, un quartiere amministrativamente diviso tra il municipio VII e V.

Il tunnel degli orrori

Percorrere a piedi o in bicicletta quel tunnel può rivelarsi un’impresa complicata perché, da anni, l’infrastruttura è occupata dai giacigli. Ospita persone che non hanno una dimora e che, al riparo del cavalcavia, hanno allestito dei rifugi di fortuna. Con loro anche delle persone con problemi di tossicodipendenza, un fenomeno con cui il quartiere fa i conti anche per l'annosa presenza del Sert di via dei Sestili. A peggiorare e rendere del tutto inagibile il tunnel ha concorso un incendio che, lo scorso ottobre, è divampato al suo interno. I resti anneriti di quel rogo sono ancora all’interno dell’infrastruttura che, per questo, è transennata.

Gli impegni disattesi del Campidoglio

Le sorti di quello che oggi appare come un “tunnel degli orrori” sono state spesso discusse. Negli anni si sono succeduti interventi di bonifica e, lo scorso maggio, quell’infrastruttura è stata oggetto di una commissione lavori pubblici di Roma Capitale. Il suo presidente, Antonio Stampete, aveva annunciato l’intenzione di procedere su un doppio binario. “Nell'immediato saranno coinvolti, ad affrontare la questione senzatetto e dei tossicodipendenti che attualmente si rifugiano nel sottopasso, gli uffici competenti per il settore sociale” aveva dichiarato a margine della commissione. Ed “in parallelo” l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad interessare “gli uffici che si occupano di sgombero e di ripristino del decoro urbano, per lo smaltimento di rifiuti ingombranti in uso dagli occupanti". Nel medio periodo si sarebbe dovuto intervenire potenziando l’illuminazione pubblica del sottopasso, in modo da migliorarne l’appeal agli occhi dei potenziali fruitori: i residenti del Quadraro.

La richiesta d'intervento del municipio

L’incendio di fine ottobre ha definitivamente bloccato ogni tentativo di rilancio del tunnel, rimasto inagibile. “La sistemazione di quel sottopasso dovrebbe essere una priorità per la nostra amministrazione” ha commentato Luca Di Egidio, capogruppo di Italia Viva nel municipio VII. Con la collega Isabella Alfano ha presentato un atto, in municipio, che impegna il minisindaco Francesco Laddaga ad attivarsi perché “sia effettuata, al più presto, un’opera di riqualificazione e vengano ripristinati il decoro e le condizioni di sicurezza”.

“Dobbiamo passare dalla fase degli annunci e dai tavolo, alle azioni concrete. Lì oggi ci sono materassi, reti, mobili e residui dell’incendio. Per non parlare delle siringhe – ha aggiunto Di Egidio – nessuno si più avvicinare e di certo questa non può essere una situazione accettabile. In quella zona grigia vanno subito ripristinati sicurezza e decoro”. L’atto è stato votato all’unanimità.