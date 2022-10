Terminati gli attraversamenti rialzati nel lungo rettilineo che fiancheggia l'area giochi

Sono terminati i lavori realizzati per mettere in sicurezza via Lucio Mario Perpetuo, al Quadraro. La strada, un lungo rettilineo, si sviluppa a lato d?uno dei luoghi maggiormente frequentati dal quartiere, il parco dedicato alla memoria di Niccolò Blois.

Una strada pericolosa

?E? una delle strade più pericolose del territorio, e già la precedente amministrazione aveva stabilito di realizzarvi due attraversamenti rialzati, in prossimità degli accessi all?area giochi ? ha spiegato l?assessora ai lavori pubblici Antonella Di Giacomo ? le condizioni d?insicurezza di quella via, ci vengono costantemente segnalate dei residenti, che chiedono di porvi rimedio. Lo abbiamo fatto, inserendo anche un terzo attraversamento?.

Il parco difeso dai residenti

Il parco è un luogo frequentato dalle famiglie, per la presenza dell?area ludica dedicata ai bambini. Ma anche dai proprietari dei cani che lì trovano un apposito spazio per i loro quadrupedi. Essendo il principale polmone verde del Quadraro, è considerato dai residenti un luogo da preservare e valorizzare. Residenti che, tra l?altro, hanno spesso manifestato preoccupazione oltre che per la viabilità, anche per il futuro dell?area verde, che potrebbe essere sacrificata in vista dell?ampliamento della vicina sede ferroviaria.

Tre dossi zebrati contro l'alta velocità

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, la decisione di installare addirittura un terzo dissuasore è nata perché, ha spiegato Di Giacomo ?abbiamo notato un passaggio piuttosto consistenze di persone che transitano sotto la ferrovia per raggiungere la parte di parco che si trova sul lato opposto dei binari. E quel punto ? ha sottolineato l?assessora - si trova ad una certa distanza dagli altri attraversamenti rialzati. Una distanza sufficiente a far riprendere, incautamente, velocità a quanti non rispettano i limiti previsti su quella strada?. Ora, con tre dossi zebrati, a poche decine di metri l?uno dall?altro, il problema dovrebbe essere stato risolto.