Strade allagate al Quadraro ed all'Appio Latino

Viale Spartaco, via Marco Valerio Corvo, viale Valerio Publicola al Quadraro. E poi ancora viale Furio Camillo, all’angolo con via Eurialo, all’Appio Latino. Sono tante le strade del municipio VII che, in occasione del rovescio che ha colpito la città nella mattinata del 30 settembre, hanno finito per allargarsi.

Le foglie che ostruiscono le caditoie

“Il problema è dettato dalla presenza delle foglie che si posano sulle griglie – ha spiegato l’assessora municipale Di Giacomo – appena ricevute le segnalazioni, siamo intervenuti rimuovendole dai pozzetti, che ne erano stati ostruiti”. Un provvedimento che ha consentito alle strade, ed ai marciapiedi, di tornare ad essere praticabili.

“Stamattina ho ricevuto e girato all’assessorato una serie di segnalazioni di strade che si erano allagate, alcune anche davanti ai miei occhi – ha spiegato il consigliere municipale Umberto Matronola – devo riconoscere che l’assessorato, informato dell’accaduto, è intervenuto subito. Però bisogna lavorare per evitare che, alle prime piogge, si ripetano fenomeni del genere”.

Lo spazzamento delle strade

Rimuovere le foglie dai tombini, quando la strada è allagata, è anche più complicato. “Servirebbe riportare nelle vie gli scopini magari in questo periodo soprattutto nelle zone dove sono presenti più platanti. E poi occorre aumentare il numero delle spazzatrici, poiché se ne vedono poche in giro” ha obiettato il consigliere Matronola. Una questione che è stata portata all’attenzione anche del numero uno di Ama che, nel corso della commissione ambiente e bilancio svoltasi in Campidoglio, ha dichiarato che “siamo molto lontani da un livello accettabile di spazzamento delle strade di Roma ma – ha sottolineato - molto più avanti rispetto a tre mesi fa”.