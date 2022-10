Allarme siringhe, trovato l’accordo con Villa Maraini: sarà possibile segnalarle con WhatsApp

Il municipio VII ha firmato un protocollo d’intesa con Villa Maraini, finalizzato ad intervenire su un tema che crea apprensione ai residenti del popoloso territorio: la presenza di siringhe.

Il servizio di segnalazione

“Prestare attenzione alle buone pratiche messe in campo dagli altri amministratori può rivelarsi spesso utile. Ed il protocollo sottoscritto con Villa Maraini ne è un esempio – ha premesso il minisindaco Francesco Laddaga – ho infatti preso spunto da un’iniziativa che era stata assunta del presidente Caliste, nel municipio V, per replicarla anche nel nostro territorio. Grazie a questo accordo – ha spiegato Laddaga – i cittadini possono segnalare la presenza delle siringhe in cui si imbattono, inviando un messaggio al numero 339.4977620. Gli operatori di Villa Maraini prendono in consegna la richiesta, che va correlata all’indicazione del luogo, e provvedono alla rimozione”.

Un'esperienza pluridecennale

Villa Maraini è l'agenzia nazionale per le dipendenze patologiche quali alcol, droga e gioco d'azzardo. Ha un’esperienza quarantennale, poiché è stata fondata da Massimo Barra nell’ormai lontano 1976, in un padiglione che era stato dismesso della Croce Rossa. Con il municipio V la fondazione ha già attivato la collaborazione che consente di effettuare una sorta di “mappatura delle siringhe” individuate nelle aree verdi.

Una collaborazione da sviluppare

Per quanto riguarda il municipio VII, è anche prevista la presenza di una pattuglia di strada, sempre con operatori di Villa Maraini, davanti la parco degli Acquedotti. “Non ci interessa soltanto rimuovere le siringhe, ma anche cercare di avviare un dialogo con chi fa uso di droghe pesanti all’interno del parco. Il fine è quello di avviare un percorso che possa portare, chi ha questi problemi di tossicodipendenza, ad essere inserito in programmi di recupero. Ed infatti abbiamo intenzione di strutturare la collaborazione con Villa Maraini in modo più stabile, per lavorare sulla prevenzione, la sensibilizzazione e magari vedere se è possibile estendere gli interventi delle unità di strada – ha dichiarato il presidente Laddaga – anche in altre zone”.

L'unità di strada davanti al parco degli Acquedotti

Per ora, sulla scorta di quanto già sperimentato da luglio nel vicino municipio V, è stato lanciato il servizio di segnalazione su whatsapp anche per il VII. Con gli operatori, pronti a recepire le segnalazioni, che con il loro camper itinerante garantiranno la loro presenza anche davanti uno dei luoghi più frequentati del territorio: il parco che fu dei baraccati e che, grazie ad un’incessante lavoro condotto nel corso delle varie amministrazioni, è diventato il polmone verde della “grande bellezza”.