A scuola in bicicletta con la pedalata lungo la Tusco-line

Giovedì 21 e venerdì 22 settembre si svolgeranno gli ultimi due appuntamenti nel municipio VII riguardanti la settimana europea della mobilità. Tema di questa edizione è “Save Energy” ovvero l’importanza di risparmiare energie per muoversi in città.

Giovedì alle ore 10:30 sarà inaugurato a Piazza di Cinecittà, nella sede del municipio VII, lo spazio bici e il progetto “PL in bici” per sensibilizzare sul controllo e manutenzione della rete ciclabile del territorio.

Alle 07:30 di venerdì invece sarà tempo dell’evento “Don't worry, Bike Happy! Bike to school”, la pedalata lungo la pista ciclabile Tusco-line, con partenza dalla fermata Metro A Numidio Quadrato e arrivo in via Lemonia presso le scuole Rinaldi e Montessori.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti a titolo gratuito e non è necessaria la prenotazione.