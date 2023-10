Il "Sabato Blu": la giornata dedicata al cammino urbano e alla mobilità sostenibile

Sabato 14 ottobre alle ore 09:30 da Piazza di Cinecittà per proseguire lungo il percorso ad anello si terrà l’evento “Sabato Blu”, la giornata dedicata al cammino urbano nel municipio VII.

La manifestazione punta ad incentivare le azioni per migliorare la qualità dell’aria e promuovere la mobilità sostenibile per riscoprire la città e la socialità. L’iniziativa prevede anche altri percorsi quanti sono i municipi della Capitale e con ogni itinerario dotato di mappa, tracciata e caratteristiche del percorso incluso il calcolo delle emissioni di CO2 risparmiante senza utilizzare veicoli a motore. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi

L’iniziativa è promossa da FederTrek, aderisce alla XI Giornata nazionale del camminare ed è stata approvata dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.