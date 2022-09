Quadraro, salta il progetto della "micropiazza": servono nuovi parcheggi

Modificare la ciclabile, eliminare la micropiazza prevista, cercare nuovi posti auto. La giunta Laddaga ha deciso di rimettere mano ai progetti di mobilità legati alla porzione di Quadraro che è amministrata dal municipio VII.

La ciclabile del Quadraro

Nel quartiere medaglia d’oro alla resistenza, l’amministrazione Lozzi aveva previsto una serie di interventi. Con un appalto unico di manutenzione straordinaria, erano stati individuati interventi per una ciclabile e due micro piazza. La pista dedicata a chi si sposta sulle due ruote a pedali, passando su viale Opita Oppio, via Marco Decumio e via Luci Mario Perpetuo, era finalizzata a garantire un collegamento tra via Cartagine ed il GRAB.

I progetti delle micropiazze

Il primo tratto della ciclabile è stata già realizzata, come anche la micropiazza all’angolo tra via degli Opimiani e viale Opita Oppio. La soluzione delle “micropiazze”, messa in campo anche nel quartiere di Centroni, era finalizzata al restringimento della carreggiata, in corrispondenza di particolari incroci. Una scelta finalizzata a fornire più spazio ai pedoni, a discapito dei parcheggi e del sedime stradale, anche con il fine di ridurre la velocità veicolare. Nell’intersezione tra viale Opita Oppio e via degli Opimiani, la sezione a disposizione delle vetture è così passata da 11,76 metri agli attuali 3,5 metri. Una soluzione analoga era prevista per un secondo incrocio di viale Opita Oppio (nel tratto in cui s'interseca con via Marco Decumio). La giunta Laddaga ha però deciso diversamente.

Una micropiazza troppo costosa

“La seconda micropiazza – si legge nel provvedimento firmato dal presidente Laddaga – comporta inevitabilmente la completa trasformazione dell’impianto semaforico esistente” operazione che Roma Servizi per la Mobilità ha stimato in 80.365 euro. E la stessa micropiazza “sulla base della soluzione progettuale esecutiva, comporta di per sé un costo di circa 220mila euro”. Troppi soldi, secondo l’attuale giunta, per proseguire nell’intervento. Soprattutto perché, a differenza di quella già realizzata, la micropiazza tra via Marco Decumio e viale Opita Oppio “va ad aumentare le superfici pedonali laddove appaiono già in misura sufficiente”.

La ricerca dei parcheggi

Che fare quindi? Per Laddaga sono altri gli interventi, sul piano della mobilità, di cui il Quadraro necessita. Per questo l’attuale presidente ha deciso di ridefinire il tracciato della ciclabile “senza la realizzazione della seconda micropiazza e senza la trasformazione dell’impianto semaforico”. Al contrario, la direzione tecnica del municipio devono mettersi al lavoro su due fronti. Du direttiva del presidente Laddaga dovrà progettare interventi di rifacimento del manto tradale e della segnaletica e, non meno importante, predisporre “ soluzioni per compensare le aree di sosta eliminate dagli interventi finora realizzati”.