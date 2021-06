Quadraro, raccolta differenziata in tilt: "Rifiuti davanti Asl e scuole, siamo invasi"

Sacchetti di immondizia, contenitori di cartone, scatole di plastica e cassette di legno. Nel Quadraro è ormai possibile trovare di tutto intorno ai cassonetti.

Situazione peggiorata

“Siamo invasi dai rifiuti - ha raccontato a Romatoday la signora Carla, un'abitante del quartiere - La situazione è degenerata grossomodo da un paio di settimane e non sappiamo più a chi segnalarlo. Il Municipio VII è impotente e l’Ama non interviene”. La quantità di rifiuti non raccolti, con l’arrivo del caldo, potrebbe finire per peggiorare il quadro.

Il degrado che offende il quartiere

Il problema non è solo relativo al degrado che, in questo modo, inficia qualunque tentativo messo in campo per riqualificare il quartiere. E lo dimostra l'inaugurazione del murale dedicato a Don Sardelli, avvenuta davanti i cumuli di spazzatura. La presenza di rifiuti non raccolti rischia di comportare dei problemi anche di ordine sanitario. Ed i cittadini sono i primi a segnalarlo.

Rifiuti davanti scuole ed Asl

“Le situazioni peggiori si riscontrano vicino piazza del Quadraretto,a poca distanza quindi da una scuola media, ed anche in via Cartagine - ha sottolineato la residente - proprio dove si trova la sede della nostra ASL. Ma anche davanti ad attività ristorative di recente apertura, continuano ad essere presenti cataste di rifiuti”. La loro presenza, non contribuisce sicuramente alla ripresa auspicata dopo le restrizioni sofferte a causa del Covid.