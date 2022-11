Al via la collaborazione fra il municipio VII e la Fondazione Charlemagne

Il municipio VII e la Fondazione Charlemagne hanno firmato un protocollo d'Intesa per quanto riguarda una collaborazione in ambito sociale per il territorio del municipio in questione.

Il programma stilato prevede la volontà delle due realtà territoriali della Capitale di investire sulla promozione di relazioni umane positive, con particolare attenzione agli ultimi, ai più fragili e ai portatori di diritti negati e sulla collaborazione con le realtà associative del territorio.

La fondazione Charlemagne con il suo programma periferia capitale che contempla la co-progettazione e il finanziamento di interventi in ambito sociale, ambientale e culturale, si configura come un prezioso partner per l’azione fondamentale di supporto, accoglienza e co-costruzione di una rete sociale che raggiunga le persone, “perché nessuno si senta solo o abbandonato, prima di tutto dalle istituzioni”.

L'accordo avrà una durata di cinque anni e permetterà di creare eventi di valorizzazione del territorio, col municipio che si offre in aiuto alla Fondazione che come principio ha quello di rendere il cittadino protagonista mettendolo il primo piano nella cura del suo territorio e nei lavori di beni comuni.