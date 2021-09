Antenna 5G a San Policarpo, protesta del comitato per la salute: “Non è a norma, siti sensibili nel raggio di 100 metri”

Il comitato per la salute pubblica è sceso in piazza martedì 27 settembre per protestare contro l’installazione dell’antenna 5G di Wind Tre sul tetto di un condominio attorno a cui sono presenti siti sensibili.

Fa discutere l’installazione dell'antenna 5G della compagnia Wind Tre nel quartiere di San Policarpo. Il comitato per la salute pubblica, nella giornata di martedì 27 settembre, è sceso in piazza Aruleno Celio Sabino per protestare contro il suo posizionamento sopra il tetto di un condominio. “Non siamo in nessun modo contrari all’innovazione né al progresso - dice Rocco Mammoliti, portavoce e promotore dell’iniziativa del comitato -, ma vogliamo essere sicuri che ciò avvenga nel rispetto delle regole e che rimanga tutelata la salute delle persone”.

Il regolamento di Roma Capitale

Nel raggio di 100 metri sono presenti molteplici siti sensibili, da un oratorio, a studi medici, odontoiatrici e un palazzo addirittura più alto dell’edificio su cui sarebbe installata l’antenna, in contrapposizione con l’art. 4 del regolamento di Roma Capitale che non consente il posizionamento di antenne, appunto, nei 100 metri attorno a siti sensibili. “Sarà una casualità - continua Mammoliti -, ma da quando venne installata originariamente l’antenna nel 2001 solo in una scala del condominio che le sta di fronte ci sono stati almeno cinque casi di tumori, più molti altri in tutti i condomini limitrofi, ed ora con il nuovo impianto temiamo che le cose possano ancora peggiorare”. Inoltre, sul sito del Municipio VII si legge che mancano ancora più documentazioni necessarie, come l’autorizzazione per il vincolo paesaggistico e quello aeroportuale, ma il 27 mattina una squadra di lavoro era pronta a continuare i lavori, che già il 2 e il 14 settembre erano stati iniziati e poi subito rinviati a causa delle verifiche degli uffici competenti.

Come riporta il comitato, verso la fine della mattinata il gruppo di lavoro ha abbandonato il luogo a causa di problemi tecnici, anche se i manifestanti nutrono diversi dubbi: “Se ne sono andati perché non avevano i permessi - aggiunge Mammoliti - e, a dirla tutta, non avevano neanche fatto richiesta per l’occupazione di suolo pubblico. Questi camion non dovrebbero esserci”.