Eventi estivi e carabinieri a cavallo: così migliora la sicurezza nel parco degli Acquedotti

Eventi e controlli. Si può sintetizzare con questo binomio la strada che il municipio VII ha deciso d’intraprendere per valorizzare uno dei polmoni verdi più apprezzati a Roma: il parco degli Acquedotti.

La sicurezza nel parco

La fruizione dell’area verde, patrimonio del parco regionale dell’Appia Antica, va migliorata. La recente notizia della coppia di adolescenti che, alla ricerca d’intimità, è stata minacciata e rapinata nel cuore della notte, ha contribuito a riaccendere i riflettori sul tema della sicurezza.

“Già in occasione del primo tavolo sulla sicurezza, svolto con le forze dell’ordine la scorsa primavera, avevamo segnalato un’esigenza: quella di garantire maggiori controlli all’interno del parco. Richiesta che è anche stata raccolta – ha spiegato il presidente del municipio VII – dalla giornata di lunedì 27 poi, abbiamo la possibilità di contare anche sulla presenza dei carabinieri a cavallo che, per tutta l’estate, pattuglieranno l’area verde”.

Forze dell'ordine ed eventi culturali

La presenza costante delle forze dell’ordine non è l’unica carta su cui l’ente di prossimità ha deciso di puntare. “C’è un’altra misura che abbiamo pensato di mettere in campo in accordo con l’ente parco e con il parco archeologico dell’Appia Antica, abbiamo deciso di organizzare in questo spazio verde, così prezioso nel nostro territorio, una gran parte degli appuntamenti culturali previsti per l’estate”.

“I luoghi abbandonati producono insicurezza ed è per questo che oltre all’importante lavoro delle forze dell’ordine come amministrazione abbiamo lavorato ad un programma ricco di eventi per l’estate romana nel Parco degli Acquedotti – ha confermato l’assessore municipale alla cultura Riccardo Sbordoni – L’obiettivo è quello di rendere le serate e le notti di questo luogo ricche di vita e cultura con eventi gratuiti dedicati alla musica, al cinema e al teatro”. Il calendario degli eventi non è ancora stato formalizzato. Ma il municipio VII ha reso noto che sarà fitto di appuntamenti anche all’interno dello spazio verde celebrato nella “grande bellezza”.