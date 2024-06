Parco degli Acquedotti: partiti i lavori per una nuova area fitness

Da qualche giorno c’è un’area, nel parco degli Acquedotti, che è perimetrata con delle transenne. Servono a circoscrivere lo spazio dove, Roma Capitale, sta realizzando una nuova area fitness.

Un'esigenza avvertita dal territorio

In questo spazio c’erano dei vecchi attrezzi ammalorati, sistemati dai cittadini. Testimoniavano un’esigenza reale che ci è stata confermata da realtà del territorio come l’associazione Settimo Biciclettari, il comitato di quartiere Villaggio Appio e il gruppo Retake Parco Acquedotti. L’esigenza – ha spiegato Rocco Ferraro consigliere della lista Gualtieri in Campidoglio – era quella di dotare anche quest’area verde di un’area fitness”.

Chi paga l'area fitness

L’intervento, con l’ultima variazione di bilancio comunale, è stato inserito nell’ambito delle opere da finanziare con un accordo quadro triennale. È quello, destinato alla manutenzione e realizzazione delle aree fitness, che gode di uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro. Ottenute le risorse, sono state avviate le pratiche per autorizzare un’operazione che, evidentemente, si svolge in un parco sottoposto ai dovuti vincoli. Terminati i sondaggi archeologici, sono partiti i lavori per dotare l’area degli attrezzi ginnici.

Com'è stata attrezzata l'area

Nello spazio sono già stati sistemate 2 panche per gli addominali, due cyclette, un’ellittica, ed un’ulteriore panca doppia per consentire di allenare braccia e spalle. “Il prossimo step consiste nel sistemare il tappetino gommato. I lavori comunque – ha precisato il consigliere capitolino – termineranno entro due settimane”. Per l’estate quindi, il parco celebrato dalla “Grande bellezza” sarà dotato degli attrezzi necessari per svolgere un po' di sana attività fisica. I nuovi attrezzi e la suggestiva cornice, garantita dagli Acquedotti, offriranno gli giusti stimoli per avvicinare alla pratica dello sport all'aperto.