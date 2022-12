Parco degli Acquedotti: c'è un nuovo accesso per i mezzi di pronto soccorso

Un accesso carrabile dal lato del Quadraro. Su via Alessandro Viviani, è stato abbattuto un muretto che delimitava il perimetro nel parco degli Acquedotti. Al suo posto è stata sistemata una sbarra che delimita un nuovo accesso carrabile.

Una vecchia richiesta

“Da tempo le forze dell’ordine e quelle deputate al pronto intervento, chiedevano al nostro municipio di realizzare un nuovo varco d’ingresso al parco degli Acquedotti – ha premesso Francesco Laddaga il minisindaco del municipio VII –Lo abbiamo realizzato su una strada che è il proseguimento di via Selinunte e quindi si trova molto vicino all’Appia Nuova ed a via del Quadraro, dunque sulla viabilità principale”.

Il nuovo ingresso è dunque ad uso esclusivo dei guardiaparco, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso che, finora, non avevano la possibilità di entrare facilmente nel polmone verde della “grande bellezza”. L’unica opzione per ora praticabile con i loro mezzi, era di entrare dal lato di via Lemonia, all’altezza di San Policarpo. Ma con una certa difficoltà: quella zona infatti rappresenta l’ingresso principale al parco.

Un accesso più pratico al parco

“In passato infatti, quando ci sono stati degli incendi a ridosso della ferrovia, l’assenza di quell’accesso si è fatta sentire – ha sottolineato Laddaga – quindi con questo piccolo intervento, realizzato grazie al lavoro dei nostri uffici e della direzione tecnica, siamo riusciti a dare risposta ad una richiesta in sospeso da anni e ceh, ora, renderà più agevole e veloce l’intervento dei mezzi di soccorso nel parco”.