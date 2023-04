Appia Antica, il parco si prepara alla Pasquetta: "Cerchiamo volontari, offriamo maglietta e aperitivo"

Manca poco più di una settimana alla prima delle feste primaverili che tradizionalmente i romani passano all’aria aperta. Tra le mete preferite, per chi decide di rimanere in città, figurano sicuramente i parchi dell’Appia Antica.

Nei parchi niente cestini

Il parco degli Acquedotti e la valle della Caffarella ospitano, in occasione delle feste, migliaia di romani ogni giorno. La strategia dell’ente Parco dell’Appia Antica, di non posizionare cestini all’interno delle aree verdi, funziona come deterrente per evitare d’invadere di buste, sacchetti e rifiuti, la Caffarella ed il parco degli Acquedotti. Non tutti gli avventori, però, sono così disciplinati oppure sanno che, proprio fuori dal perimetro di questi polmoni verdi, sono sistemati appositi cassonetti.

La task force per le feste

Per questo nel giorno di Pasquetta, come il 25 aprile ed il primo maggio, “saremo tutti mobilitati per far rispettare le regole del buon picnic e per vigilare affinché il Parco non si trasformi in un’enorme pattumiera”ha ricordato l’ente parco. Per riuscire nel compito, oltre alla collaborazione del Campidoglio, dei municipi VII e VIII, dell’Ama, della protezione civile e della polizia locale, è necessario anche il supporto dei cittadini.

La ricerca dei volontari

Il parco, come già sperimentato lo scorso anno, sta puntando a coinvolgere anche i romani nel mantenimento dei due parchi in condizioni decorose. Per questo ha lanciato una “call” diretta ai “volontari della bellezza”. Cosa devono fare? Sensibilizzare le persone affinché rispettino i vicini di picnic, la natura e i monumenti.

La ricompensa offerta dal parco

“Quel giorno distribuiremo a tutti sacchetti per portare fuori dal Parco i rifiuti prodotti e indicazioni generali su come rispettare il Parco. In cambio, oltre alla nostra infinita gratitudine” promettono dal parco dell’Appia Antica, i volontari potranno ricevere” subito una maglietta con la volpe e partecipare ad una visita guidata con aperitivo che sarà offerta al termine della stagione”. Per aderire all’appello occorre scrivere all’indirizzo email volontariperlabellezza@parcoappiaantica.it.