Pasqua in zona rossa: niente pic-nic e barbecue nel parco dell'Appia Antica

Niente grigliate nelle aree verdi del parco dell’Appia Antica. Per il secondo anno consecutivo, a causa del Covid 19, i romani dovranno rinunciare ad un appuntamento divenuto ormai un classico.

Pasqua in zona rossa

Da sabato 3 a lunedì 5 tornano le restrizioni previste per la zona rossa. E quindi, al divieto di assembramenti, si associano una serie di prescrizioni che, tuttavia, non impediscono di fruire degli spazi verdi. Non vanno però presi d’assalto com’è stato fatto con le ville storiche. Per questo, l’ente parco dell’Appia Antica, ha diffuso delle raccomandazioni utili a consentire un utilizzo, in sicurezza, degli spazi verdi.

Le regole note

“Le regole ormai le conosciamo tutti: mascherina e distanziamento di almeno due metri se si fa attività sportiva e motoria” si legge nella comunicazione diramata dal Parco. I rifiuti vanno portati fuori. I monumenti, gli alberi, le strutture non vanno danneggiati. E, quest’anno, niente picnic nè tantomeno barbecue: “non si possono fare”.

Niente pic-nic e grigliate

La valle della Caffarella, dove c’è un’area dedicata alle grigliate, non potrà quindi essere utilizzata per questo scopo. Anche quest'anno la carbonella non potrà essere accesa sul braciere. E nessuna deroga è concessa neppure al parco degli Acquedotti dove, i romani, sono abituati a concentrarsi in grande numero durante le festività pasquali. Niente pic-nic nè barbecue neppure lì, come del resto, in nessun'altra area verde.

In questi giorni saranno chiusi l’ex Cartiera Latina e il Casale dell'ex Mulino (riapriranno nel fine settimana 10-11 aprile sempre che si resti in zona arancione). L’ex Cartiera, sede del parco, è aperta nei giorni feriali.

Cosa si può fare

Alcune attività sono state autorizzate in zona rossa. Sarà pertanto in funzione il nolo delle biciclette di via appia Antica e della Casa del Parco, alla Caffarella. Ovviamente con le dovute prescrizioni che prevedono sanificazioni dei mezzi e distanziamento. Non sarà invece possibile fare sport di squadra, mentre restano consentite le attività ludiche e ricreative per bambini ed adolescenti accompagnati. I parchi sono pertanto aperti. Ma vanno fruiti in modo responsabile.