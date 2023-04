Appia Antica, il parco resiste all’invasione di Pasquetta: “Volontari encomiabili, peccato per qualche incivile”

Decine di migliaia di romani hanno approfittato della Pasquetta per riversarsi, come da consolidata tradizione, nelle aree verdi della capitale. Le ville storiche ed il sistema dei parchi collegati all’Appia Antica sono stati presi d’assedio dai cittadini desiderosi di trascorrere del tempo all’aria aperta. Quest’anno, per normare i comportamenti da tenere nei polmoni verdi della Regina Viarum, era stata firmata un’apposita ordinanza ed avviata una campagna di sensibilizzazione.

I rifiuti rimasti a terra

Hanno funzionato le iniziative collegate alla campagna “picnic sì, rifiuti no”. In buona parte. “A fine giornata qualche rifiuto è rimasto a terra, ad esempio nel parco degli Acquedotti e nella mattinata Ama ha dovuto provvedere a rimuoverli – ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga – sono stati encomiabili i volontari di Retake, che hanno offerto un contributo prezioso. Purtroppo se anche solo il 5% dei tanti romani arrivati lascia i resti del picnic a terra, il parco poi inevitabilmente ne paga le conseguenze. Ma i comportamenti incivili sono stati una piccola minoranza, la maggior parte delle persone ha collaborato”.

Due facce della festa

Le immagini riproposte anche dall’ente parco sui propri canali social, mostrano le due facce della giornata di festa. Da una parte il clima festoso di chi l’ha consacrata alla convivialità, senza dimenticare l’importanza naturalistica ed archeologica del parco. Situazione plasticamente rappresentata dalle foto dei tanti che hanno portato le buste dei propri rifiuti fuori dalle aree verdi, visto che all’interno i cestini sono da tempo stati rimossi. Dall’altra le foto delle cartacce, delle lattine, dei contenitori di plastica rimasti a terra quando il cielo cominciava ad imbrunire. Tra le due cartoline, le tante immagini dei “volontari della bellezza” impegnati a raccogliere i rifiuti prodotti e dimenticati dagli altri.

L'auspicio dell'ente parco

“Vedere tante persone portare via i rifiuti dopo aver trascorso una giornata di festa nel Parco ci ha riempito il cuore di gioia! Purtroppo tanti altri non sono stati così bravi, e chi ci ha rimesso è proprio il nostro amato Parco” si legge in un post pubblicato dall’ente parco dell’Appia Antica in cui non vengono lesinati i doverosi ringraziamenti ai cosiddetti volontari della bellezza. “Speriamo che il prossimo 25 Aprile e 1 Maggio siano sempre di più le persone rispettose dell'ambiente e di non vedere altre immagini del parco devastato dai rifiuti come oggi”.

In vista del 25 aprile

A proposito del prossimo appuntamento, anche l’amministrazione sta valutando delle contromisure. “Chiederemo all’Ama, che a Pasquetta è passata in serata a svuotare i cassonetti ed a rimuovere i rifiuti dalle vie interno al parco, di fare un passaggio anche nel corso della giornata” ha annunciato Laddaga. Serviranno provvedimenti specifici anche all’interno delle aree verdi, per non evitare che, nei parchi, ci sia qualcuno che dimentichi di portare via la propria immondizia.