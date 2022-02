La polemica sul nuovo look del viale d’accesso del parco degli Acquedotti

Niente più slalom tra le buche per accedere, dallo Statuario, al parco degli Acquedotti. Se l’obiettivo era questo, è stato raggiunto. Se invece il fine, oltre che strumentale, era anche quello di dotare il parco d’un ingresso esteticamente degno del suo valore, qualche dubbio viene.

La polemica sul manto stradale

“Questo mi sembra cemento, non terreno stabilizzato” ha contestato il ciclo-attivista Paolo “rotafixa” Bellino, con un post pubblicato sulla propria pagina facebook. “Ci sono i ‘rompitratta’ di legno che normalmente si usano in cemento – ha spiegato Bellino, raggiunto telefonicamente da Romatoday – il terreno stabilizzato, previsto ad esempio per il grande raccordo anulare delle bici, è un’altra cosa ed avrebbe reso il terreno anche un po’ più permeabile”.

La scelta dei materiali

La questione non è di poco conto. Il rifacimento del viale che era stato progettato, finanziato e appaltato durante l’amministrazione Lozzi, si era bruscamente interrotta proprio per la scelta dei materiali. A scatenare le proteste in quel caso era stato il Parco archeologico. Aveva contestato l'iniziativa di sistemare una rete elettrosaldata sotto il livello stradale. Quest'ultimo, aveva precisato il minisindaco Francesco Laddaga, é “in materiale biocompatibile” frutto di “una mistura di argilla e terra”.

Niente cemento

La tipologia utilizzata per il restyling del viale però continua ad alimentare i dubbi e, sulla rete, anche le critiche. “Non è cemento” ha ribadito il presidente del municipio vii, interpellato telefonicamente sulla questione. “Abbiamo le schede tecniche del materiale utilizzato, che è quello concordato in conferenza dei servizi con il Parco Archeologico”. I lavori per dotare il parco della “grande bellezza” di un accesso degnitoso intanto proseguono. Con qualche perplessità da chi, evidentemente, attendeva altro.