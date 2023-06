Parco degli Acquedotti, una mappa tattile e un percorso per le persone con disabilità visive

Venerdì 9 giugno alle ore 16:30 verrà inaugurato nel parco degli Acquedotti presso il campo Gerini (via del Quadraro 311) un percorso inclusivo per camminare in sicurezza fruibile attraverso una mappa tattile.

Obiettivo dell’iniziativa è permettere alle persone con disabilità visiva, ciechi e ipovedenti, di girare in sicurezza per il parco romano. Infatti il progetto vincitore del Roma Practices Award-Mamma Roma punta a rendere Roma una città più sicura e accessibile a tutti.

La mappa, che sorgerà accanto ad una aiuola odorosa e ricca di piante aromatiche quali santolina, mirto, liquirizia, rosmarino, cedrina e cineraria è stata realizzata da RomaCammina, l’associazione che da anni si occupa di far camminare Roma con il Nordic Walking e la Camminata Sportiva grazie all’aiuto dell’ASP S. Alessio Margherita di Savoia.

“Legare luoghi e persone e permettere anche a chi ha una disabilità di vivere i nostri parchi e la nostra città, sono stati i primi progetti che abbiamo voluto sviluppare” speigano Donatella Masiero Presidente di RomaCammina e Alessandra Cazzola direttrice tecnica dell’associazione.

Sponsor del progetto la srl Ambiente Lavori partner del premio Mamma Roma e i suoi figli migliori, l’iniziativa vede il patrocinio del Parco Regionale dell’Appia Antica, del municipio Roma VII e la collaborazione di Retake Roma e dell’ASD Quadraro Sport.