Municipio VII, pallino arancione su oltre 2mila pini: sono quelli trattati contro la cocciniglia

Procedono gli interventi messi in campo per tutelare i pini di Roma contro la cocciniglia tartaruga. Per debellare l’insetto, che dal 2018 è approdato nel territorio cittadino e che sta flagellando gli alberi simbolo della capitale, la soluzione individuata è quella che punta all'impiego dell’abamectina. Un trattamento di cui hanno recentemente beneficiato i pini del municipio VII.

Il trattamento contro il parassita

L’insetticida, il cui impiego è stato approvato dopo un lungo iter amministrativo, dal governo e dalla regione Lazio, consente di eliminare la toumeyella pervicornis che, aggredendo le fronde dei pini, provoca la caduta delle foglie ed il conseguente indebolimento della pianta, che fatica ad effettuare la fotosintesi. Per evitare di procedere agli abbattimenti dei pini flagellati dalla cocciniglia, il Campidoglio ha avviato una corsa contro il tempo. Ne hanno beneficiato già i pini sulla Colombo e quelli presenti nel territorio più popoloso di Roma: il municipio VII.

Più di duemila pini trattati nel municipio VII

“Quando è terminata la stagione delle potature, con le risorse dell’appalto sul verde verticale, sono partiti gli interventi contro la toumeyella pervicornis – ha spiegato l’assessora municipale all’ambiente Estella Marino – A partire dal parco degli Acquedotti, dallo scorso aprile, sono pertanto stati condotti 2366 trattamenti endoterapici sui tronchi dei pini. Di questi 972 hanno riguardato le alberature stradali e 1394 quelle presenti nei parchi e nei giardini pubblici”. In quest'ultimo caso sono stati 18 le aree verdi interessate dal trattamento, da Villa Fiorelli al parco di Tor Vergata.

Cosa significa il pallino arancione

L’impiego del fitofarmaco lascia una traccia visibile sulla corteccia dei tronchi. Quelli che hanno ricevuto le cure dei giardinieri, infatti, presentano dei fori profondi alcuni centimetri, scavati intorno alla circonferenza della pianta. Ma non solo. “Qualche cittadino si è preoccupato perché ha notato che ci sono dei pini segnati con un pallino rosso. Vorrei approfittarne per tranquillizzarli perché non significa che quelli sono alberi da abbattere – ha spiegato l’assessora Marino – al contrario quello è il segno che si fa sugli alberi che hanno ricevuto il trattamento endoterapico”. Vale per i duemila pini trattati nel municipio VII. Ma anche per tutti gli altri che, l’amministrazione, sta cercando di salvare dalla toumeyella.