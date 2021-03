Nel cuore del Quadraro il cantiere di una nuova ciclabile: "Non facciamo semplici bike lane"

E’ in costruzione su via Cartagine. Ass. Vivace: “Sarà collegata al GRAB e unirà il parco di Tor Fiscale con quello degli Acquedotti”

La ciclabile in costruzione in via Cartagine

In via Cartagine è in corso di realizzazione una ciclabile. Il Municipio VII ha deciso di riqualificare lo square centrale della strada, per realizzare una pista sicura, separata dal traffico veicolare ed all’ombra dei platani.

Meglio di una bike lane

“Non sarà una bike lane perchè noi crediamo che le ciclabili vadano realizzate in maniera più strutturata, per garantire a chi le percorre un’alternativa reale alle auto” ha commentato l’assessore municipale alla Mobilità Salvatore Vivace. Non sarà quindi una striscia di vernice gialla a delimitare il percorso destinato ai ciclisti, come avviene per le piste “transitorie” che sta realizzando Roma Capitale.

La ciclabile di via Cartagine

Il cantiere allestito in via Cartagine prevede la realizzazione di una ciclabile “larga a sufficienza per ospitare un doppio senso”, delimitata da un ciglio in travertino e dotata d’un sistema di dispersione delle acque su entrambe i lati. “Abbiamo anche progettato per l’incrocio, nel punto in cui lo square si interrompe di realizzare una sorta di isola salvaciclisti, che accorcia lo spazio dell’incrocio stesso” ha spiegato Vivace. Un espediente che, restringendo la strada, dovrebbe contribuire a ridurre la velocità di chi la percorre.

Un collegamento tra i parchi

La ciclabile di via Cartagine rientra nel progetto di rigenerazione del Quadraro che il Municipio VII ha avviato. E si inserisce in un percorso ciclabile che partendo di via Alessandro Viviani, all’altezza del parco degli Acquedotti, prosegue per via Selinunte e poi, seguendo via Opita Oppio e via Lucio Mario Perpetuo, raggiunge il sottopasso che conduce al parco di Tor Fiscale.

Un vantaggio per le attività commerciali

“Il sistema ciclabile che stiamo realizzando al Quadraro - ha sottlineato Vivace - consentirà di avere un collegamento finalmente strutturato tra i parchi e, non meno importante, si unirà al grande raccordo anulare delle bici. Così i ciclisti che percorrono il GRAB potranno entrare nel quartiere, a tutto vantaggio delle attività commerciali presenti”.