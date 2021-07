In bici dalla Togliatti al parco degli Acquedotti, sulla ciclabile giallo rossa: "Tra poche settimane è pronta all'uso"

Sono giunti alla conclusione la gran parte degli interventi sulla ciclabile che consente, partendo da Centocelle, di raggiungere il parco degli Acquedotti.

Un'altra pista "giallo rossa"

L’amministrazione municipale ha provveduto a realizzare i tratti mancanti su viale Palmiro Togliatti, in modo da consentire ai ciclisti di pedalare in sede protetta, senza mai abbandonare la pista ciclabile. Il percorso ha ora assunto anche la caratteristica colorazione giallo rosso, una scelta cromatica che a Roma viene realizzata solo dalle piste che attraversano il Municipio VII. “Per quella ciclabile manca la segnaletica ed un paio di interconnessioni. Tra poche settimane - ha precisato l'assessore Vivace - è pronta all'uso”. Una delle intersezioni da colorare di rosso si trova in via Papiria, nella zona di Don Bosco che confina con il parco di Centocelle.

La spiegazione dell'originale scelta cromatica

“Le coloriamo in maniera differente, con le tinte che rappresentano i colori di Roma Capitale, perchè consentono di individuare facilmente i passaggi più pericolosi, ad esempio in corrispondenza degli incroci stradali - ha ricordato l’assessore alla Mobilità Salvatore Vivace - è lì infatti che bisogna prestare massima attenzione e, di conseguenza, utilizziamo il rosso che cromaticamente segnala proprio la presenza di un potenziale pericolo”.

Gli ingressi al parco degli Acquedotti

Il completamento dei tratti mancanti di ciclabile su viale Palmiro Togliatti, agganciandosi alla ciclabile di via Tuscolana ed a quella di viale Giulio Agricola, consentiranno un approdo sicuro al parco celebrato nella “Grande bellezza”. Il Municipio VII ha inoltre provveduto a realizzare anche un altro ingresso, reso possibile realizzando una ciclabile su viale Appio Claudio il cui assetto stradale, di conseguenza, è stato interamente riprogettato.

La pista di Don Bosco

“Stiamo anche concludendo il lavori della nuova pista ciclabile di via Nobiliore” ha aggiunto Vivace. Anche in quel caso non si tratta di una semplice bike lane, sul modello delle piste “provvisorie” fatte disegnare dal Campidoglio. Don Bosco viene infatti attraversata da una ciclabile in sede protetta.. Anche in quel caso, la pista, è rigorosamente "giallo rossa".