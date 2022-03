Ripristinare la linea 662: “Era un collegamento prezioso verso la Asl”

Riattivare le corse del 662. Tra le proposte al vaglio dell’assemblea capitolina, ce n’è una che arriva dal quadrante sud orientale della città. E’ quello in cui, per circa sei anni, ha funzionato il servizio di trasporto pubblico che garantiva il collegamento tra Quarto Miglio e Quadraro.

Una linea rimpianta

La linea era stata soppressa nel 2019, nell’ambito d’un processo di razionalizzazione pensato per migliorare i collegamenti con le metro A e C. A pagarne le conseguenze di quella riorganizzazione furono quartieri come Capannelle e Quarto Miglio, quest’ultimo proprio per la soppressione della linea 662. Una decisione, quest'ultima, contestata i maniera trasversale da esponenti di centrosinitra e centrodestra.

Costretti a prendere più mezzi

“La 662 era una circolare che copriva il transito tra il quartiere Quarto Miglio e la ASL di via Cartagine” ha ricordato la consigliera di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, prima firmataria della richiesta di ripristino della linea soppressa. Era dunque “importante per i residenti del quartiere” si legge nell’atto presentato in Campidoglio. E l’averla sostituita con la 663 non ha risolto il problema perché quest'ultima, ha spiegato Mennuni “effettua un percorso che costringe le persone a prendere più mezzi”.

La linea 662 consentiva di raggiungere in pochi minuti la Asl del Quadraro perché, essendo un bus da 9 posti a sedere, poteva passare sul ponte di via del Quadraro – ha spiegato Emanuele Falcetti, attivista del circolo Tuscolano di Fratelli d’Italia – dal 2019 invece gli abitanti del Quarto Miglio devono prendere il 663 fino a Colli Albani. Lì, se vogliono andare alla Asl, devono ricorrere alla metro A fino a Porta Furba ed una volta arrivati devono percorrere anche un ulteriore tratto, a piedi”. I tempi di percorrenza, quindi, si sono dilatati.

La richiesta al vaglio

Le difficoltà causate nel quadrante con la “riorganizzazione” del trasporto pubblico, però non si limitano ai disagi per gli abitanti del Quarto Miglio. A distanza di tre anni la proposta di riportare in strada il 662 torna quindi in auge perché farlo, ha ricordato Mennuni nell’atto presentato in Campidoglio “creerebbe molti vantaggi per i quartieri Quarto Miglio, Statuario, Cinecittà, Torre Spaccata e Romanina”. All'assemblea capitolina ora il compito di valutare il ripristino d'un autobus la cui cancellazione, da anni, continua a far discutere.