Giulio Agricola, trenta famiglie senza riscaldamento: “Le bollette? Già pagate. Ora abbiamo freddo”

Il freddo si fa sentire in tutta la città, ma negli appartamenti di un immobile dell’Appio Claudio l’abbassamento delle temperature si sta percependo con maggiore intensità.

Cinque giorni al freddo

“Dal 13 gennaio non possiamo più accendere i riscaldamenti perché Enigas ha messi i sigilli al contatore - ha spiegato Valentina De Tommaso, un'inquilina dello stabile - io abito con una bambina piccola al civico 859 di via Tuscolana, ma ad avere il problema sono due scale”.

Il contenzioso

L’immobile, alto sette piani, ospita una quindicina di famiglie per ogni scala. Sono quindi un centinaio le persone che, in questi giorni, devono trovare delle soluzioni per arginare il freddo pungente. “Eppure le bollette le abbiamo regolarmente pagate, io conservo anche il bollettino” ha fatto notare la residente.

La questione, ha chiarito la signora De Tommaso, nasce da un contenzioso tra amministrazioni condominiali. Al saldo delle utenze, da parte dei vari condomini, non è seguito il versamento delle somme dovute al gestore energetico che, di conseguenza, ha disposto l’apposizione dei sigilli. Il contenzioso aperto tra diverse amministrazioni condominiali finisce però per penalizzare anche le famiglie che, i soldi per la bolletta, li hanno già pagati.

Le persone al freddo

“I nostri impianti sono vecchi e non possiamo mettere due stufette elettriche contemporaneamente. Ma qui - ha testimoniato la signora De Tommaso - abitano persone con disabilità ed anche molti anziani. Io ho mia nonna che vive in questo palazzo. Ha 95 anni e non può alzarsi dal letto”. La prolungata esposizione al freddo può portare a drammatiche conseguenze. Con la colonnina di mercurio che la notte scende sotto lo zero, non avere la possibilità di accendere i termosifoni, non rappresenta un semplice disagio.