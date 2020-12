Appio Claudio, arriva un albero di Natale di 11 metri: “Sarà ad impatto zero”

In piazza Aruleno Celio Sabino, nel cuore dell’Appio Claudio, sta per arrivare un abete molto particolare. Alto undici metri, è uno dei più imponenti alberi di Natale della Capitale. A differenza di Spelacchio, però, quello che sarà allestito nel Municipio VII non prevede alcun esborso pubblico.

La cerimonia in diretta RadioTV

L’albero di Natale, che verrà sistemato a pochi metri dal parco degli Acquedotti, é sostenibile ed ecologico. E per la sua accensione è stato organizzato un vero e proprio evento, promosso da Affidea NSL, che punta sul coinvolgimento a distanza. Dai balconi o davanti la Tv perchè, l’appuntamento, sarà trasmesso dalle ore 17 dell’8 dicembre sul canale 74 del digitale terreste.

Illuminare il Natale

La cerimonia prevede un concerto live di Massimo Di Cataldo, di Marco Conidi, dell’Orchestraccia e tanti cori gospel. Sarà anche trasmessa sul canale 90.00 in FM di NSL Radio TV nel programma “Con il cuore“che manderà in onda uno speciale dedicato proprio a questo appuntamento. “Un Natale così buio non si vive dal dopoguerra, probabilmente. Illuminiamolo insieme. La nostra mission è rivalutare le periferie e metterle al centro con un evento di Natale per il popolo", ha dichiarato Christian Lelli, fondatore di NSL e amministratore delegato di Affidea NSL.

Distanziamento sociale ed impatto emotivo

L’atmosfera, nonostante le misure sul distanziamento finalizzate al contenimento del Covid 19, si riscalderà anche grazie ai giochi di luce ed ai fuochi d’artificio che sono in programma. “Abbiamo creato un evento pensando come se fossimo in zona rossa per non creare assembramento, ma comunicando comunque quel senso di comunità e di unione di cui ognuno di noi ha bisogno. In più, abbiamo scelto un albero ecologico e sostenibile che ben si sposa con la nostra mission. Impatto zero sull’ambiente, impatto fortissimo sul cuore della gente. Il miglior dono che si può fare oggi è la speranza. Il Natale è luce”.

Un albero a costo zero

L’evento è sostenuto dal Municipio VII. “Siamo lieti che continui proficuamente il rapporto di collaborazione tra il Municipio VII e una realtà privata così importante come NSL. La loro decisione di addobbare un grande albero di Natale e regalare alla cittadinanza l'evento per l'accensione delle luci - ha commentato la presidente municipale Monica Lozzi - non poteva che ricevere da parte nostra un grande plauso e ovviamente il Patrocinio. Siamo sempre più convinti che solo la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a grandi risultati per il nostro territorio, soprattutto in un periodo difficile come questo“.