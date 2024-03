Motoseghe in azione in via della stazione Tuscolana: tagliati 14 alberi

Dalla fine di febbraio mancano, dai marciapiedi di via della Stazione Tuscolana, quattordici essenze arboree.

Gli alberi abbattuti

Il dipartimento ambiente ha dato mandato ad una ditta che ha vinto l’appalto per la manutenzione del verde verticale di eseguire il taglio di alcuni esemplari di “Cercis” che si trovavano lungo la strada. Si tratta di alberi, come quello di Giuda, con una fioritura molto appariscente ed anche per questo impiegati per migliorare il decoro delle strade.

Perchè sono stati tagliati

I quattordici “Cercis” di via della stazione Tuscolana sono stati tagliati, tra il 19 ed il 23 febbraio, con “carattere d’urgenza”. Queste piante infatti sono risultate affette da ferite e carie sia al colletto che al fusto, con delle cavità ed in alcuni casi anche con un’inclinazione del tronco ritenuta “grave”. Ragioni sufficienti a considerare le piante instabili e, quindi, potenzialmente pericolose. Insomma da abbattere.

Com’è stabilito dal regolamento per il verde di Roma Capitale gli alberi, “di prima e seconda forza”, devono essere sostituiti con altrettante piante. Operazione che deve essere condotta nella finestra ideale per le piantumazioni che, per gli alberi che perdono le foglie, parte in autunno ed arriva a metà marzo. Qualche settimana in più la concedono invece gli alberi sempreverdi. In entrambe i casi il tempo a disposizione è poco.

La modifica al regolamento

Prima che la messa a dimora dei nuovi 14 alberi possa dirsi effettuata, in Aula Giulio Cesare dovrebbe arrivare l'approvazione di un provvedimento. È quello che mira a modificare il regolamento cittadino, per consentire a ditte specializzate di recuperare i residui di tagli e potature. Una proposta che sta seguendo il proprio iter, nelle commissioni comunali, prima di approdare al vaglio dell'Assemblea Capitolina.