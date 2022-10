Tuscolana: dopo sette anni di attesa ecco il cantiere per rifare il cavalcavia lesionato

Il cantiere, approntato dalla città metropolitana, era atteso da tempo. Dall'estate del 2015 infatti gli automobilisti che percorrono l’infrastruttura, all’altezza della Tuscolana vecchia e quindi del quartiere di Vermicino, devono fare i conti con un restringimento di carreggiata che impone l’utilizzo di una sola corsia.

Cos'era successo al cavalcavia

Sette anni fa, l'impatto di un camion con un i piloni sottostanti del cavalcavia, aveva imposto per motivi di sicurezza la limitazione della carreggiata sovrastante. Dopo anni di transenne e new jersey, s'interviene quindi per ripristinare l'infrastruttura. Il cantiere “comporterà inevitabili disagi alla viabilità, ma permetterà di avere il ponte sicuro e la via Tuscolana di nuovo fruibile nella sua interezza” ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga.

L'avvio dei lavori e le fasi di cantiere

I lavori sono già partiti e nella prima fase hanno previsto l’allestimento del cantiere, con il montaggio di barriere new jersey sulla carreggiata in direzione Frascati che diventa a doppio senso.

Dal 7 novembre il cronoprogramma dei lavori prevede che si entri nel vivo delle operazioni. A partire da quella data si deve procedere alla demolizione dell’impalcato, e quindi al carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. In quella fase di lavori si procederà alla chiusura al transito della via Tuscolana vecchia. Non potrà essere percorsa, fino al 9 novembre, né dei veicoli né dai pedoni.

Inoltre, sempre per consentire la demolizione, la zona sottostante il cavalcavia sarà impegnata per lo stazionamento della gru e lo stoccaggio dei materiali. La parte interessata da queste operazioni è il tratto compreso tra via Passo Lombardo e l’incrocio con via Vanvitelli, sempre nel quartiere di Vermicino.

La costruzione del nuovo implacato che andrà a sorreggere il cavalcavia, sarà immediatamente successiva e dovrebbe protrarsi, salvo imprevisti, fino al 18 dicembre. Poi si potrà procedere alla riapertura al transito, su un cavalcavia finalmente sistemato.

La soluzione di un problema annoso

“In questo caso grazie all'intervento della città metropolitana, riusciamo a risolvere un problema che si protraeva da anni - ha concluso Laddaga - è quello che stiamo cercando di fare in tutto il territorio, coinvolgendo i vari livelli istituzionali, per risolvere questioni in sospeso da troppo tempo. Dalla chiesa di nuova Tor Vergata, la cui conferenza dei servizi si è positivamente conclusa, al caso in questione del cavalcavia della Tuscolana”.