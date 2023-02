Via Anagnina, riflettori accesi sugli attraversamenti pericolosi: “Vanno messi in sicurezza”

Sono almeno quattro i punti considerati pericolosi lungo la via Anagnina. E per uno di questi, il municipio VII ha chiesto d’intervenire con una certa urgenza. A destare unanime preoccupazione, tra i consiglieri di maggioranza ed opposizione, è l’attraversamento che si trova in un punto preciso della strada: subito dopo la discesa del cavalcavia di via Tuscolana, nel tratto in cui la sua corsia laterale diventa l’inizio proprio di via Anagnina.

La mappatura dei punti critici

Già lo scorso luglio il consiglio municipale si era espresso, anche in quell’occasione in maniera unanime, chiedendo d’interessare i dipartimenti capitolini alla messa in sicurezza della strada. In realtà in quella circostanza era stato fornito un elenco, frutto di un lungo lavoro di mappatura che le commissioni municipali dedicate alla mobilità ed ai lavori pubblici avevano predisposto sulle strade di grande scorrimento.

Perché è pericoloso il primo tratto dell'Anagnina

A distanza di nove mesi dall’approvazione di quell’atto, l’amministrazione di prossimità è tornata sulla questione per ribadire l’esigenza di intervenire su quello che era stato definito come un attraversamento “estremamente pericoloso”. Il motivo di tale classificazione è dettato da una serie di concause. Quel tratto è infatti interessato da “continui cambi di carreggiata, per posizionarsi in direzione Frascati, Raccordo, Grottaferrata o per riprendere l’inversione di marcia per tornare verso Roma” o ancora per immettersi nel quartiere Osteria del Curato.

Diciotto incidenti in un anno

La discesa della rampa che si unisce alla strada, non fa altro che aumentare la velocità nel tratto in cui è anche presente un ristorante giapponese molto frequentato ed una fermata dell’autobus. In quel punto, in base ad un report della polizia locale a cui l’atto municipale fa riferimento, risultano censiti 18 incidenti nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2022. In virtù della particolare pericolosità del tratto, l’amministrazione proporne un attraversamento semaforizzato.

I punti critici sull'Anagnina

Non c’è solo quel tratto di via Anagnina, a preoccupare l’amministrazione. L’ente di prossimità ha infatti censito anche altri 3 punti critici lungo la strada che porta ai Castelli. Si trovano tutti e tre a Morena, e più precisamente all’altezza del civico 501, al km 5 ed all’incrocio con via Seminara. In quest’ultimo caso il punto critico si trova vicino ad un mercato settimanale dove, lo scorso ottobre, è stata investita una donna. Negli altri due casi invece la creazione di un attraversamento semaforizzato è chiesto per migliorare la sicurezza degli utenti che fanno ricorso al trasporto pubblico, visto che in entrambe i casi ci sono fermate dell’autobus. Tutte e quattro le criticità descritte comportano l’interessamento del dipartimento e l’individuazione delle risorse per consentire l’esecuzione dei lavori. A partire da quello più urgente: il tratto iniziale di via Anagnina.