Tuscolano, rinasce la Città dei Mestieri dopo sei anni di abbandono: "Consegnate le chiavi a tre nuove associazioni"

Un tempo di proprietà dell'ex cassiere della Banda della Magliana, i locali di via Tuscolana 2068 in zona Camporomano nel 2009 si erano trasformati nella Città dei Mestieri e delle professioni, un progetto della Regione con l'allora Provincia e con il Municipio X. Poi abbandono.

Oggi, Roma Capitale annuncia la rinascità della Città: "A seguito di bando, abbiamo consegnato le chiavi di questo immobile confiscato alla criminalità organizzata a un gruppo di associazioni - si legge in una nota - , che si occupano del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. L’idea è quella di fare nascere un vero e proprio polo per l’integrazione lavorativa di persone in condizioni di fragilità in particolare a seguito della detenzione".

"Questo complesso immobiliare - ricorda l'amministrazione - , si trova oggi in stato di forte degrado dopo l’arresto delle attività seguito al provvedimento di interdittiva antimafia emesso nel 2015 dalla Prefettura di Roma nei confronti della cooperativa che lo deteneva in comodato d’uso gratuito. Con la consegna delle chiavi all’associazione temporanea di scopo composta da Isola Solidale, Associazione Semi di Libertà Onlus e Cooperativa Recupero Reinserimento ed Inclusione, questa area si avvia al riscatto attraverso la ristrutturazione e la successiva apertura del servizio".