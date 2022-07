Tuning, ripresi i raduni (e le corse) tra i palazzi di Tor di Mezzavia

Sgommate, accelerazioni ed impianti stereo messi a tutto volume. In via Tor di Mezzavia sono ripresi i classici raduni degli appassionati di tuning.

“Non è cambiato niente. Quando viene meno il controllo da parte delle istituzioni, quella strada torna a trasformarsi in un circuito automobilistico, con moto che impennano e auto che si sfidano, incitate da centinaia di persone che affollano il bordo strada” ha raccontato Emanuele Falcetti, già attivista di Fratelli d'Italia e residente del quadrante che si è recato in via Tor di Mezzavia nella serata di venerdì 1 luglio.

L'incidente del 2021

Un anno fa, l’incidente cui rimasero vittima due persone, trasportate al policlinico di Tor Vergata perché travolte da una BMW, aveva contribuito a creare un dibattito tra “la vecchia guardia” ed i nuovi appassionati. Il fenomeno del tuning, che consiste nel modificare i propri veicoli sul piano dell’assetto e nella dotazione degli accessori, è molto radicata a Roma. L’esibizione delle modifiche ha sempre attirato l’attenzione di tanti romani che, numerosi, si sono dati appuntamento ai vari raduni.

La presa di posizione della vecchia guardia

Nel tempo sono cambiati i luoghi dove organizzarli, passando dall’Obelisco dell’Eur, al Pincio per approdare, da una decina d’anni, nel piazzale che affaccia su via Anagnina, a pochi passi da Ikea.Con il passare degli anni è mutata la fruizione, andando a creare anche una sorta di spaccatura. Gli appassionati della “vecchia guardia” hanno spesso stigmatizzato gli eccessi, la voglia di esibirsi mettendo a repentaglio l’incolumità dei presenti. Una presa di posizione che ha portato anche ad ipotizzare luoghi dove organizzare i vari raduni in sicurezza.

I provvedimenti chiesti da municipio e comune

Nel solco della mutata esigenza, ed anche delle richieste di chi abitando nella zona di Tor di Mezzavia, sta da anni chiedendo interventi, sono stati predisposti ed approvati opportuni provvedimenti. Prima in municipio VII poi anche in Campidoglio, sono stati votati degli atti che prevedevano precisi impegni. Quello approvato in Aula Giulio Cesare investiva la giunta Gualtieri del compito di cercare “idonee aree pubbliche nel territorio capitolino, il più possibile lontano dai centri abitati” si legge nel documento “dove ospitare in sicurezza e nel rispetto della normativa nazionale i raduni della cittadinanza appassionata del tuning.

Il pericolo segnalato

Le corse sono tornate. “Tra accelerazione, moto che impennano, e auto che si sfidano venerdì sera ho visto una situazione che è tornata fuori controllo. Ed è pericoloso – ha sottolineato Falcetti – anche perché hanno trasformato in Vallelunga una strada dove passano anche persone le persone che escono dai ristoranti e dai fast food lì presenti”. Ci sono infatti attività commerciali, che affacciano sul piazzale, che lavorano anche in orario serale. Ed anche per questo, dallo scorso febbraio il municipio VII aveva richiesto la presenza delle pattuglie della polizia locale. La presenza si è progressivamente ridotta e, senza quel deterrente, gli appassionati di Tuning hanno ripreso a darsi appuntamento a Tor di Mezzavia.

