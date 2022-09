Da Ponte Linari a Statuario, davanti alle scuole del municipio VII servono marciapiedi e parapedonali

Marciapiedi nuovi, modifiche alla viabilità, percorsi pedonali protetti. In previsione dell’avvio dell’anno scolastico, municipio VII ha stilato un elenco di criticità rilevate all’ingresso dei plessi scolastici. E, per ciascuna di esse, ha ipotizzato le soluzioni da mettere in campo.

Le segnalazioni di genitori e dirigenti scolastici

Le scuole in questione si trovano nella periferia del municipio. Una buona parte si trovano fuori dal raccordo anulare, in alcuni casi anche sul confine con il comune di Frascati. E’ dai genitori e dai dirigenti scolastici di questi plessi che, si legge nel provvedimento passato con i voti di maggioranza ed opposizione, sono arrivate la gran parte delle segnalazioni dei comitati dei genitori e dei dirigenti scolastici. Hanno scritto al municipio per evidenziare “criticità reali”, ad esempio legate al problema della “sosta selvaggia” ed hanno invitato a provvedere con “necessari interventi” definiti “non procrastinabili”. Si tratta di lavori che vanno garantiti al più preso “per prevenire possibili incidenti ai ragazzi – si legge sempre nel provvedimento – l’ingresso a scuola in sicurezza”.

Marciapiedi e parapedonali

Con la premessa che “la soluzione ideale” sarebbe quella di realizzare delle strade scolastiche, il parlamentino di piazza Cinecittà ha comunque messo sul tavolo delle proposte concrete, già passate al vaglio di tre commissioni municipali. Gli interventi proposti vanno dalla sistemazione dei marciapiedi davanti la scuola San Matteo, quella più periferica del territorio (a Ponte Linari) alla sistemazione di parapedonali in via Contaldo Ferrini a Cinecittà Est. Ci sono proposte anche per Statuario (via Amantea) e Romanina (via Gregoraci) dove viene chiesto di separare la sosta degli autoveicoli dall’ingresso dei pedoni.

La sicurezza scolastica

“Questa risoluzione si sposa bene con gli indirizzi della nostra giunta e della maggioranza che sin dall’insediamento ha riposto una grossa attenzione sulla sicurezza stradale e su quella dei plessi scolastici – ha commentato il minisindaco Francesco Laddaga – noi abbiamo messo sette milioni di euro, nel bilancio del municipio, per le manutenzioni straordinarie dei plessi e nei prossimi due anni, dal Campidoglio, arriveranno altri 25 milioni, già stanziati. Sono fondi che servono quindi a migliorare la sicurezza degli studenti e degli insegnati nelle nostre scuole ed in questa cornice rientrano anche gli interventi previsti nella delibera appena approvata”.