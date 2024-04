Retake Roma e Roma Capitale insieme per la riqualificazione del Terminal Anagnina

Sabato 6 aprile alle ore 09:30 presso il Terminal Anagnina si terrà la seconda tappa dell’evento di riqualificazione dell’infrastruttura organizzata da Retake Roma e Roma Capitale.

Il Terminal è uno spazio strategico per il municipio VII e per la città visto che è utilizzato come punto importante da studenti, lavoratori e turisti e che assumerà ancora più rilevanza con eventi internazionale come il Giubileo 2025. Per la sua posizione chiave diventa essenziale il suo recupero che oltre sul piano sociale rappresenterà un rilancio economico rafforzando la dimensione culturale e la fruizione di diversi parchi archeologici della zona.

Cristiano Tancredi, Presidente di Retake Roma dichiara: “Questo secondo evento di riqualificazione del Terminal Anagnina rappresenta un momento positivo e un piccolo passo verso la rinascita della nostra città. La sinergia tra le istituzioni, le associazioni e i cittadini testimonia un impegno condiviso per la creazione di luoghi urbani più vivibili e accoglienti. La riqualificazione del Terminal Anagnina, importante snodo di trasporti per la città di Roma, non è solo una questione di estetica urbana, ma un'opportunità di rilancio per l'intera area, con impatti positivi che si rifletteranno sulla qualità della vita dei residenti e sull'attrattività turistica della città. La cura dei beni comuni è la chiave per vivere una Roma diversa e per preservare la bellezza intrinseca che desideriamo trasmettere alle generazioni future. La collaborazione tra Roma Capitale e Retake Roma è un esempio tangibile di come le partnership tra differenti attori, insieme all'attiva partecipazione della comunità, possa portare a cambiamenti significativi e duraturi nei vari contesti urbani".