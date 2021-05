Lite politica sulle ciclabili: la propaganda del Comune fa infuriare la giunta municipale ex M5s

Lozzi: “A Diario piacciono le nostre ciclabili? Certo, sono migliori: non abbiamo aspettato il Covid per progettarle”

Da Tor Vergata alla Romanina in bicicletta, cosa che “ad Amsterdam se la sognano”. Angelo Diario, il presidente della commissione Sport di Roma Capitale, ha raccontato il suo viaggio in bici da una parte all’altra della città. Un percorso coperto utilizzando “ciclabili nuove costruite a Roma negli ultimi 5 anni”.

La propaganda sulle ciclabili

Un tragitto “quasi interamente protetto dalle auto, di oltre 20 chilometri” ha spiegato il consigliere capitolino, uno dei più allineati alla Sindaca Raggi. Nel post, scritto con l’intenzione di mostrare appunto le ciclabili costruite negli ultimi 5 anni, viene mostrato anche un video. Nonostante i 20 km percorsi, le immagini si concentrano solo sulle ciclabili del Municipio VII.

Le ciclabili del Municipio VII

“Sono contenta che Diario mostri le nostre piste. Noi, a differenza del Comune, non abbiamo aspettato il Covid per progettarle in tutta fretta, ma le abbiamo programmate per tempo, cinque anni fa” ha commentato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi, alludendo alla realizzazione delle cosiddette ciclabili transitorie, lanciate dopo il lockdown del 2020.

Piste sicure

A rincarare la dose ha provveduto Salvatore Vivace, l’assessore municipale ai Lavori pubblici ed alla Mobiltà. “Le ciclabili - ha spiegato - sono vere e proprie infrastrutture e non si possono realizzare solo come bike lane, con una striscia di vernice disegnata a terra, in modalità provvisoria. Vanno realizzate in sicurezza”. Per riuscrivi, però, bisogna avere una visione d’insieme. Occorre programmare, come accennava la presidente Lozzi, in maniera lungimirante.

“Mi fa piacere che il consigliere Diario per pubblicizzare le ciclabili romane non possa fare altro che mostrare quelle del nostro municipio, che noi abbiamo progettato e siamo riusciti a finanziare interamente con fondi PON (fondi strutturali europei ndr). - ha sottolineato Vivace - peccato che nel post al nostro municipio non si faccia proprio riferimento”.

Municipio VII vs Comune

C’è un altro sassolino che dall’ente di prossimità più popoloso di Roma vogliono togliersi dalla scarpa. Nel suo post il consigliere Diario ha elencato tutte le piste ciclabili percorse nel tragitto da Montesacro alla Romanina. MOlte sono realizzate in modalità provvisoria.“Peccato - ha concluso l’assessore Vivace - che Diario non abbia anche mostrato il video delle piste realizzate dal Comune. Si sarebbe potuto fare un confronto”.