Un ponte ciclopedonale per attraversare il raccordo anulare: il progetto è pronto

Percorrere a piedi lo spazio che separa la stazione Anagnina, capolinea della metro A, con i quartieri situati oltre il raccordo anulare, è oggi praticamente impossibile. E la stessa difficoltà la incontrano quanti, in bici, fossero intenzionati a percorrere lo stesso tragitto. Non lo sarà a lungo però.

Un progetto che attraversa due consiliature

Nel tardo pomeriggio di martedì 19 settembre, nell’ambito delle iniziative organizzate per la settimana della mobilità sostenibile, il municipio VII e lo studio Inpra, hanno presentato il progetto esecutivo di un progetto nato sotto la precedente amministrazione. Rispetto a quanto previsto dalla consiliatura di Monica Lozzi, l’attuale progetto ha recepito tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni espresse nelle conferenze dei servizi svoltesi tra l’agosto 2020 ed il gennaio 2021. “Abbiamo sempre detto che non avremmo fai contrastato per ragioni ideologiche quanto fatto dai nostri predecessori. Ed è questo il caso. Il loro progetto non poteva essere ‘messo a terra’ perché c’erano un paio di criticità. In questi due anni ci abbiamo lavorato ed ora siamo in grado di annunciare il progetto esecutivo” ha spiegato l’attuale presidente municipale Francesco Laddaga.

I territori che beneficiano della ciclabile

L’intervento è previsto a ridosso del Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita 21, ed interessa quartieri come Osteria del Curato, Lucrezia Romona, Gregna Sant’Andrea, Tor di Mezzavia, Romanina e Morena. Un popoloso quadrante che é destinato a beneficiare di due cantieri distinti. Il primo lotto, che è quello di cui si è arrivati alla progettazione esecutiva, si sviluppa dalla stazione metropolitana di via Anagnina, prosegue su via Tuscolana (lato zona Romanina) ed arriva all’inizio di Via Petrocelli. L’itinerario ricorre all’impiego del sottopasso esistente del G.R.A. ed è caratterizzato dalla realizzazione di un ponte ciclabile a corsia separata in grado di bypassare le tre arterie viarie del Grande Raccordo Anulare. Il secondo lotto invece, che non è oggetto dell’incarico, comprende il tratto della via Anagnina fino all’incrocio per Casal Morena ed è lungo circa 3,6 km.

Il sottopasso ed il ponte ciclabile

La realizzazione del progetto prevede anche la sistemazione di un sottopasso esistente. Oggi, com’è emerso da una recente sopralluogo, ospita diverse tende ed è impiegato come ricovero notturno di alcune persone senza fissa dimora. Il progetto prevede, oltre allo sgombero ed alla bonifica, la realizzazione di una ciclabile. Sulle pareti del sottopasso, ritinteggiate, saranno installati degli elementi in acciaio che saranno usati per l’illuminazione e saranno realizzati a forma di “Sette”.

Ed al numero “Sette”, che è quello del municipio, si ispirano anche altri dettaglio del progetto, come le pile del ponte ciclopedonale. Per quanto riguarda l’opera di scavalco, la nuova pista ciclabile, scavalcando le due rampe di collegamento fra Via Anagnina e Via Tuscolana, raggiunge l’area verde prospiciente. Lo fa sfruttando la conformazione del terreno, così da limitare al massimo l’impatto visivo.

A quando i lavori? “La gara è già espletata e da parecchio tempo, quindi per l'avvio dei lavori non passerà molto. L’importo invece – ha aggiunto il presidente del municipio VII – si aggira sui 2,1 milioni di euro”.