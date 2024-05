“Oasi di biodiversità” nel campus universitario di Tor Vergata: al via il progetto

Un’oasi urbana di biodiversità in via di Passolombardo. Il campus universitario di Tor Vergata ha aderito al progetto finalizzato alla diffusione degli insetti impollinatori.

Piccoli oasi verdi per gli insetti impollinatori

In occasione della giornata mondiale delle api, CampusX, realtà operante nel settore dell’housing universitario e dell’ospitalità, ha lanciato un progetto in più città. A Roma viene implementato a poca distanza della vela di Calatrava. Perché Tor Vergata ha aderito all’iniziativa nata in partnership con 3Bee, la start up che usa l’ape come indicatore naturale di biodiversità, tramite la raccolta ed il monitoraggio di dati sulla salute dell’impollinatore.

Nell’ottica di un percorso educativo mirato a informare, responsabilizzare e sensibilizzare i giovani ai temi ambientali, la community dei CXer sotto la guida degli esperti di 3Bee, ha dato vita a delle piccole oasi verdi composte da decine di piante aromatiche quali rosmarino, calendula, mentuccia e lavanda, fondamentali per l'attività di impollinazione degli insetti, custodi della biodiversità e dell’equilibrio naturale dell’ambiente. Ogni oasi offre la presenza di casette "rifugio" per gli impollinatori: scatoline in legno composte da cannette di bambù dove gli insetti potranno deporre le uova e avviare sempre nuovi cicli di vita.

L'impegno per difendere la biodiversità

“Per arginare il declino della biodiversità, è fondamentale adottare azioni concrete e sostenibili a livello individuale, comunitario e globale. Dobbiamo promuovere la conservazione degli habitat naturali, ridurre l'inquinamento e il consumo eccessivo di risorse – ha commenta Ernesto Albanese, presidente di CampusX. – Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza con scelte quotidiane consapevoli e impegnate per preservare il nostro prezioso ecosistema”.

In Italia contribuiscono al progetto delle “oasi urbane di biodiversità” altri quattro campus dello stesso circuito, presenti a Bari, Chieti, Firenze e Torino, per estendersi successivamente ai campus di Trieste, Milano Bicocca e Milano Novate. Il progetto, sostenuto anche dalla Fondazione Experience, ente filantropico impegnato sul fronte della mobilità studentesca e del diritto allo studio, ha beneficiato anche del contributo di Pestalia, leader nel settore dei servizi di disinfestazione.

“È con questo nuovo progetto che noi di CX insieme con la nostra community di CXer – ha concluso l’ad di Campus X Samuele Annibale – ci impegniamo a diventare un riferimento per la tutela della biodiversità, consci di quanto questo sia fondamentale per assicurare un avvenire ecosostenibile per il pianeta e per le generazioni future, a cui noi dedichiamo tutte le nostre attenzioni”.