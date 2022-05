Nuova Tor Vergata, via libera all'edificazione della nuova parrocchia

E’ arrivato il via libera alla realizzazione di una parrocchia a Nuova Tor Vergata. Sono dieci anni che i residenti del quartiere, compreso nel territorio del municipio VII, attendono questa notizia.

La fumata bianca

“Dopo anni di immobilismo e di stancanti attese, finalmente lo scorso 24 maggio si è chiusa la conferenza dei servizi relativa alle concessioni delle autorizzazioni per la costruzione della parrocchia a Tor Vergata Nuova” ha fatto sapere Marco Poli, il capogruppo democratico in municipio VII. Le richieste dei residenti, che si erano mobilitati in passato anche con il comitato di quartiere, sono state accolte.

La chiesa distrutta dalla fiamme

“E’ un luogo fortemente richiesto dalla cittadinanza e dalla Curia competente che oggi, finalmente, trova la strada per la sua edificazione” ha ricordato Poli, che nel municipio VII è anche presidente della commissione urbanistica. Nel 2012 la chiesa di Santa Maria della Pace, fino ad allora la parrocchia del quartiere, è stata completamente distrutta da un incendio. La struttura, realizzata in legno, è stata infatti divorata dalle fiamme causate da un guasto al quadro elettrico. Da allora i residenti seguono le funzioni religiose in un container e, proprio per questo, aspettano la realizzazione di una nuova parrocchia.

L'auspicio del municipio

Il parere rilasciato dalla Soprintendenza speciale archeologica, che prevede alcune prescrizioni di carattere tecnico, ha consentito di chiudere positivamente la conferenza dei servizi. L’opera verrà realizzata con i fondi messi a disposizione dalla CEI. “Il quartiere potrà vedere la nascita di un luogo di culto molto atteso e una struttura baricentrica al quartiere che ne completerà la fisionomia – ha ribadito Poli – merito anche dell’assessorato capitolino che ha avviato celermente e seguito di persona le varie fasi della conferenza dei servizi. Siamo certi che sta iniziando una nuova stagione di interesse e cura per questi territori”.

Due opere molto attese

La ciliegina sulla torta, per il completamento del quartiere, sarà data dalla realizzazione dell'asilo nido di via Ferruccio Ulivi. Si tratta di una struttura, finora completamente assente a nuova Tor Vergata, in grado di accogliere almeno 60 bambini. Il progetto era stato già approvato ed il Campidoglio aveva previsto una stanziamento di 1,3 milioni di euro per realizzarlo. Con il passare degli anni l'opera è stata definanziata ma il municipio VII ha recentemente riacceso i riflettori anche su quell'intervento, chiedendo al Comune di farsene carico. Insieme alla parrocchia consentirebbe di dotare il quartiere di due servizi molto attesi dagli abitanti.