Osteria del Curato, arrivano le barriere anti rumore: "Le stiamo aspettando da decenni"

Arrivano nuove barriere fonoassorbenti sul raccordo anulare. Saranno collocate all’altezza del quartiere Osteria del Curato, il centro abitato, all’interno del Gra, che ricade nel territorio amministrato dal municipio VII. I lavori per l’installazione dei pannelli è previsto che partano nella prima settimana di ottobre. Si tratta di un intervento predisposto da ANAS, che ha competenza sull’arteria di grande viabilità, anche in seguito alla richiesta dei residenti e del comitato di quartiere di interventi per contrastare l’inquinamento acustico nell’area.

Le barriere fonoassorbenti sul Raccordo

“Alcune barriere erano state installata sin dai tempi in cui venne realizzata la cosiddetta ‘variante dei lampardari – ha spiegato Elio Graziani, presidente del Cdq Osteria del Curato e portavoce della comunità territoriale del vii municipio – fu però un’installazione parziale, visto che molti tratti del quartiere ne rimasero sprovvisti. E’ il caso ad esempi della terza corsia, che venne realizzata in direzione Ciampino. Un altro tratto è quello situato alle spalle del supermercato Lidl”.

La variante dei lampadari, cosi chiamata per la presenza di alcuni grandi magazzini specializzati nella vendita propri di questi prodotti, è caratterizzata dalla realizzazione di una corsia separata rispetto al resto della carreggiata. Si tratta di un'opera avviata in occasione del Giubileo del 2000. E’ quindi da una ventina d’anni che chi, alcuni abitanti di Osteria del Curato, devono fare i conti con il rumore causato dal traffico che transita sul raccordo anulare.

Un intervento che migliora la vita dei residenti

“Dare seguito alle istanze dei cittadini è il primo compito di una buona amministrazione, per questo aver risposto a un’esigenza di questo tipo è stato così importante. L’intervento predisposto da Anas, con cui abbiamo sempre una proficua interlocuzione, offrirà ai residenti di Osteria del Curato una maggiore qualità della vita, anche in termini di sicurezza” ha dichiarato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini.

Una richiesta raccolta dal Campidoglio

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha commentato il consigliere democratico Antonio Stampete, presidente della commissione lavori pubblici del Campidoglio – L’avvio dei lavori permetterà finalmente di contenere il rumore di un’arteria intensamente trafficata, così come i cittadini che vivono in quel territorio chiedevano da tempo. Nei mesi scorsi ho voluto ribadire ad Anas l’esigenza dei cittadini e l’urgenza di queste opere, trovando come sempre il sostegno e l'attenzione dell'assessore Segnalini che ringrazio. Ringrazio Anas per aver dato seguito alle richieste ed aver avviato un intervento necessario alla vivibilità dell’area e alla sicurezza dei residenti di Osteria del Curato”.