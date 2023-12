Strisce pedonali colorate davanti le scuole e gli edifici pubblici: la proposta che mette tutti d’accordo

Evidenziare con della vernice rossa gli attraversamenti pedonali più critici del territorio. È questa l’ultima iniziativa che il municipio ha deciso d’intraprendere per rispondere alla domanda di sicurezza che arriva dall’intero territorio.

Le iniziative del municipio per migliorare gli attraversamenti

L’intenzione è stata messa nera su bianco in un provvedimento che ha messo d’accordo gli esponenti di centrodestra e di centrosinistra. “Non è la prima volta che il nostro municipio s’interessa degli attraversamenti pedonali” ha ricordato Pasqualina Cocciolo, la presidente della commissione lavori pubblici “già nel luglio del 2022 abbiamo provveduto a votare due atti finalizzati a chiedere la messa in sicurezza degli attraversamenti più pericolosi”.

Nel 2022 il municipio più popoloso di Roma aveva provveduto a censire, in tutto il territorio, i tratti stradali più esposti al rischio incidenti. La mappatura, realizzata con il contributo dei consiglieri e dei comitati cittadini, aveva portato alla realizzazione di due elenchi, uno per le strade di grande viabilità, la cui responsabilità è capitolina, l’altra per le strade di competenza locale. “Ieri (il 30 novembre ndr) abbiamo aggiunto un altro tassello a quel lavoro” ha spiegato Cocciolo, prima firmataria dell’atto “abbiamo inserito la richiesta di procedere a dipingere una fascia rossa intorno alle strisce bianche. Il codice della strada – come ci è stato confermato dalla Polizia locale, non lo vieta”.

Quanti sono gli interventi da realizzare

Quante saranno le strisce da mettere in evidenza con la vernice rossa? “Sono più di 140” ha fatto sapere la presidente della commissione lavori pubblici. Tante sono quelle che si trovano davanti le scuole, i nidi, le Asl, i centri anziani, le parrocchie, gli uffici postali e gli edifici pubblici presenti nel territorio. Per alcuni attraversamenti è stato proposto di farli rialzati, per altri di inserire dei dispositivi, luminosi o meno che siano, utili a renderli più evidenti. Ma il primo passo sarà quello di dover realizzare una fascia rossa intorno alle classiche strisce zebrate.

La sicurezza stradale invocata dai cittadini

“Per ogni attraversamento rialzato è necessario predisporre un progetto, richiedere dei finanziamenti e poi infine ottenerli. Pitturare intorno alle strisce è ovviamente più semplice ed è quindi la prima cosa che dobbiamo fare, fermo restando l’esigenza di trovare soluzioni più strutturali”. Esigenze che i comitati ed i semplici cittadini, talvolta con fiaccolate altre volte partecipando alle commissioni cittadine, continuano a richiedere in tutto il territorio municipale.