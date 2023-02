Municipio e parco archeologico investono sull'Antiquarium: il museo che racconta la storia della periferia

C’è un museo in via Lucrezia Romana, dunque nel municipio VII, che assolve una funzione importante per il territorio. Dimostra che anche nelle zone più periferiche del territorio, esistono tracce importanti del passato. E’ questo il ruolo che gioca il museo denominato Antiquarium. Ed è per questo che il municipio ed il parco archeologico dell’Appia Antica hanno deciso di investirvi.

La sinergia con il parco dell'Appia Antica

“Il parco archeologico ha predisposto un progetto che, attraverso i fondi del PNRR, prevede di valorizzare il museo ed in particolare l’area verde che lo circonda, mettendola a servizio dei residenti e dei visitatori – ha spiegato il minisindaco Francesco Laddaga – l’edificio è ancora di competenza municipale e quindi ho dato mandato ai nostri uffici di verificare le richieste del parco, con cui lavoriamo in stretta sinergia.al fine di rilasciare il necessario nulla osta”.

L'Antiquarium di Lucrezia Romana

Il complesso, aperto al pubblico durante l’amministrazione di Susi Fantino, è stato realizzato come opera a scomputo dei lotti adiacenti. Al suo interno, in due differenti edifici, sono racchiusi i reperti rinvenuti nell’attuale municipio VII durante gli ultimi trent’anni. Nei suoi 500 metri quadrati si possono trovare gioielli, anfore, oggetti della vita quotidiana ma anche monete affreschi, terracotte e marmi, tra cui una statua di Ermafrodito ed una di Nereide su un mostro marino.

Non ci sono soltanto elementi che rimandano all’epoca dell’antica Roma, quando l’attuale quartiere di Osteria del Curato, e tutta la zona che abbraccia anche Cinecittà, Romanina, Tor Vergata, rappresentava un suburbio della città eterna. Il sito, com’è risultato dagli scavi archeologici, è anche stato abitato in epoche ancora più remote, dal momento che vi sono state ritrovate tracce di insediamenti e di necropoli anche di epoca preistorica, risalenti a circa 3mila anni fa.

Un sito importante per il turismo di prossimità

“L’Antiquarium è un museo situato un quartiere periferico che racconta la storia di quella parte di territorio e pertanto è particolarmente importante anche da un punto di vista culturale. E’ inoltre fatto molto bene ed infatti come municipio lo consideriamo un punto di grande potenzialità” ha sottolineato Laddaga "anche in chiave di rilancio del turismo di prossimità. Siamo quindi lieti che il parco archeologico voglia investirvi per valorizzarlo, abbiamo l’intenzione di collaborare al massimo per renderlo sempre di più un polo culturale vivo, per il territorio".