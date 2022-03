Torre Spaccata ha cambiato municipio ma la gestione delle strade resta un problema

Torre Spaccata è a tutti gli effetti un quartiere del municipio VII. L’annessione, chiesta dai residenti, è stata formalizzata con le ultime elezioni amministrative. Ma il passaggio di consegne non è ancora stato del tutto completato.

Le strade ammalorate

La manutenzione delle strade, a distanza di quattro mesi dalla transizione, è rimasta infatti di competenza del municipio delle Torri. E’ quanto si è sentito rispondere un cittadino che aveva sollecitato l’amministrazione Laddaga al rifacimento del manto stradale di Piazza Pizzani. Si tratta di una zona interna al quartiere, adiacente alla parrocchia, su cui affacciano abitazioni ed attività commerciali, che è frequentata anche per la presenza di un’area verde. Come per le vie attigue, il manto stradale di piazza Pizzani versa in pessime condizioni.

La gestione rimasta al municipio VI

Alla richiesta d’intervento, avanzata da un residente, l’assessora Antonella di Giacomo che nella giunta Laddaga ha le delega ai lavori pubblici, ha risposto spiegando che “come convenuto” a gennaio, tra i direttori dei municipi VI e VII, “la manutenzione delle strade e della segnaletica” resta “in capo al municipio VI” e vi rimane “fino alla scadenza contrattuale degli appalti in essere, confermata all’11 maggio 2022”. A decorrere da quella data diventa di competenza del municipio VII.

La responsabilità del comune

In attesa del passaggio di gestione, però, restano i problemi legati alla manutenzione stradale. “Un decentramento non pienamente attuato ottiene solo il risultato di intralciare ulteriormente il lavoro di uffici, tecnici e ditte in appalto, ritardando e rimandando interventi troppo spesso solo tampone e quasi mai risolutivi” ha commentato Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega.

Così, mentre i cittadini di Torre Spaccata scrivono al sindaco chiedendo interventi "per tornare ad essere una periferia modello", la gestione delle strade continua a rappresentare un tallone d'Achille.“Gualtieri e la sua Giunta sono obbligati a garantire la manutenzione e la sicurezza stradale e ad impedire che l'ingorgo burocratico crei ulteriori pericoli e danni per i cittadini - ha sottolineato Santori - soprattutto nelle periferie, come avviene a piazza Pizzirani a Torre Spaccata, divenuta sua malgrado uno dei simboli dell'incuria cui è abbandonata Roma”.