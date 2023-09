Aree ludiche, al via i lavori al parco Gioia e parco dei Romanisti

Sono iniziati rispettivamente nel municipio XI e nel municipio VII i lavori di rinnovamento delle aree ludiche del Parco Gioia e del Parco dei Romanisti che termineranno entro ottobre 2023.

Al Parco Gioia verranno istallante due nuove altalente, una struttura di arrampicata, dondolo, torretto con scivolo, una pavimentazione antitrauma e sarà rifatto il campo di basket. I lavori al Parco dei Romanisti prevedono l'installazione di: tre altalene, di cui una a nido, una struttura a due torri, una casetta e due giochi a molla e l’area sarà pavimentata con gomma antitrauma.

Con la riqualificazione di queste aree ludiche prosegue l'obiettivo dell'Amministrazione di diverse ville e parchi della Capitale. Gli interventi infatti riguardano altri parchi di Roma:

a Villa Veschi, lato via Moricca nel municipio XIII, si stanno installando nuove altalene, una casetta, dondolo, una struttura a castello con tre torri e la pavimentazione antishock;

al Parco del Pineto, via di Proba Petronia, si è quasi ultimato l’allestimento dei giochi e della pavimentazione antitrauma;

ll parco Furio Cicogna nel municipio IV si sta ultimando il rifacimento della recinzione e della pavimentazione;

al Parco Falcone e Borsellino nel municipio VIII è stata posata la nuova pavimentazione e si sta procedendo con la manutenzione del campo polivalente e della pista di pattinaggio.

Altri parchi in via riqualificazione sono: Parco Allievo nel municipio XIV, a Villa Pamphili nel municipio XII nelle due aree adiacenti a Casale di Giovio e a Via Vitellia, al Parco Santa Maria Teresa di Calcutta e al Parco di Via delle Palme nel municipio V, al Parco di Piazza Erasmo Piaggio e di Via Serra San Quirico nel municipio VI, al Parco Nicholas Green nel municipio XIII e al Parco di via Gaverina nel municipio XIV.

Sabrina Alfonsi Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti sottolinea il lavoro della giunta a guida Gualtieri per quanto riguarda la riqualificazione delle aree ludiche: "Grazie alla progettazione del Dipartimento Tutela Ambientale sono 74 i parchi gioco rinnovati dal novembre 2021 a oggi in tutti i municipi. Insieme ai cantieri in attività stiamo procedendo con una serrata programmazione che ha l’obiettivo di mettere in campo gli interventi per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche curate, sicure e inclusive, delle quali c’è una domanda sempre più forte”.