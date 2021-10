Torre Spaccata annessa al Municipio VII: al via il distacco amministrativo

Torre Spaccata passa al Municipio VII, anche dal punto di vista dei servizi amministrativi municipali. A partire dal 25 ottobre 2021 verrà attuato il distacco amministrativo - dal VI al VII municipio - della porzione di territorio che ha scelto con un lungo percorso di essere annesso al municipio dell’Appio.

Torre Spaccata passa al VII Municipio: distacco amministrativo

Tutti i servizi di competenza municipale che interessano il territorio ex VI dalla data del 25 ottobre saranno pertanto erogati e garantiti dal VII con particolare riferimento a: Servizi Anagrafici e Stato Civile; Servizio Commercio su Aree Pubbliche e Occupazione Suolo Pubblico - Riscossione entrate di competenza U.O.A.; Servizio Commercio in Sede Fissa, Pubblici Esercizi, Attività Produttive e Impianti Pubblicitari; Servizio URP – Protocollo; Servizio di Coordinamento tecnico edilizia privata e autorizzazioni, attività sanzionatoria, sportello SUET, strumenti attuativi e alta vigilanza opere di urbanizzazione a scomputo, gestione iter completo entrate di settore; Servizio di Coordinamento vigilanza e gestione manutenzione patrimonio edilizio scolastico e tutela ambiente; Servizio di Coordinamento vigilanza e gestione manutenzione patrimonio viario - gestione iter completo entrate di settore; Servizio di coordinamento vigilanza e gestione della manutenzione patrimonio edilizio - demolizioni e progetti speciali; Servizio Gestione, Controllo e Valorizzazione dei Settori Culturale - Sportivo - Educativo/Scolastico; Servizio Coordinamento, Programmazione e monitoraggio del settore Educativo/Scolastico con riguardo ai servizi 0-6; Servizio di Pianificazione e Coordinamento tecnico dei servizi sociali e dell'inclusione sociale.

L'iniativa popolare nel 2018, l'approvazione in Campidoglio a gennaio 2021

Dall'assemblea popolare all'approvazione della delibera in Campidoglio. E' iniziato tutto nel 2018 quando il comitato di quartiere, attraverso una prima petizione e un referendum poi, ha espresso la volontà di staccarsi dal sesto municipio per essere annesso al settimo. La proposta approvata in commissione statuto del Campidoglio, è stata approvata anche dai rispettivi consigli municipali - giugno 2020 - ed è poi tornata in Aula Giulio Cesare per essere approvata definitivamente nel gennaio di quest'anno. Il passaggio dal sesto municipio al settimo municipio sarà ufficializzato con le elezioni comunali.

Alla base della richiesta dei cittadini di Torre Spaccata, motivazioni legate all'abbandono istituzionale e alla notevole distanza che esiste tra il quartiere - un tempo definita la Svizzera del sesto - e la sede del Municipio VI. Approvando il ridimensionamento dei confini territoriali, il quartiere Torre Spaccata è stato dunque annesso al Tuscolano: l'elezione degli organi di governo municipale ha sancito ufficialmente il passaggio. Il distacco amministrativo lo completerà.