Torre Maura, la voragine resta aperta (con dentro una pedana di legno)

La rete pollaio non è sufficiente a delimitare l’area intorno alla voragine di via dello Spalviero, all’incrocio con via del Pellicano. Per renderla ancora più visibile, gli abitanti del quartiere hanno messo all’interno una pedana di legno: “Per evitare che qualcuno ci caschi dentro” hanno commentato al nostro giornale. Siamo a Torre Maura, nel sesto municipio, periferia esti di Roma e quella delle buche non chiuse, in questo quartiere, è una storia che viene da lontano.

Già a ottobre del 2019 l’asfalto ha ceduto in viale di Torre Maura, all’altezza del civico 96. Successivamente è stata la volta di via dei Colombi, la strada commerciale del quartiere: l’apertura della voragine ha causato, in attesa della riparazione, la chiusura parziale della via con tutti I disagi connessi sia per gli automobilisti che per I negozianti. La voragine, poi, si è aperta nuovamente in attesa di soluzioni definitive.

“Disagi creati a seguito della collocazione dei cavi dei sottoservizi – ha commentato a Roma Today Fabrizio Compagnone, candidato presidente del centrosinistra alle Torri – La voragine è stata già riparata ma poi si è riaperta come in via dei Colombi. Abbiamo inviato tante segnalazioni rimaste però lettera morta”.