VIDEO | Quando i disagi del maltempo entrano dentro casa: dopo la pioggia i pezzi di muro si staccano con le mani

Nelle case popolari (del comune di Roma) di Torre Maura la stagione invernale si trasforma in un inferno per le famiglie, tra infiltrazioni d'acqua e muffa

Crepe sul soffitto tanto ampie da far scendere l’acqua piovana a cascata. Con l’intonaco delle pareti che viene via con estrema facilità e quell’odore di muffa insopportabile. Siamo nelle case popolari del Comune di Roma a Torre Maura, dove ad ogni pioggia le famiglie iniziano a tremare. Non per i disagi che posso incontrare per le strade della città, ma per le conseguenze che arrivano dritto dentro le proprie case.

Il giorno dopo la lunga giornata di pioggia a che si è abbattuta sulla Capitale, RomaToday è entrata nelle case di Gianna, Teresa e Manuela, per vedere da vicino in che condizioni sono ridotti i loro appartamenti.

Teresa e Manuela condividono lo stesso problema nella medesima parete, la prima al quinto piano e la seconda al quarto. Entrambe costrette a dormire oramai in salone “perchè l’acqua e l’intonaco mi cadevano sopra il letto”. La situazione di Teresa è al limite del sostenibile: pezzi di muro gonfi d’acqua tanto che l’intonaco viene via con una facilità disarmante. La stanza da letto è ormai completamente vuota: “Coma faccio a dormire qui?”, si chiede Teresa. Stessa situazione per Manuela e i suoi tre bambini piccoli. Gianna, che ha provveduto da sè a mettere la guaina sul terrazzo qualche tempo fa, vede la sua casa deteriorarsi sotto le infiltrazioni senza poter fare nulla: “Cosa aspettano ad intervenire, la tragedia? - dice Gianna -. Non ne posso più”.

“Sembra evidente che manca la volontà politica di risolvere i problemi di queste famiglie, tutte assegnatarie e con i pagamenti in regola - sottolinea Angela Barone del Comitato inquilini di Torre Maura -. Non bastano le passerelle elettorali, bisogna intervenire subito”.