VIDEO | A Torre Maura si accende la festa per i cento anni del quartiere

Il sindaco Gualtieri dà il via ai festeggiamenti: 17 giorni in cui tutte le realtà associative del quartiere saranno protagoniste

Laboratori per i più piccoli, spettacoli, mostre, incontri. Torre Maura spegne cento candeline e per l’occasione, fino al 16 ottobre, c’è un calendario fitto di eventi per la sua celebrazione.

Ad aprire i festeggiamenti il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, circondato dai tanti bambini della zona che frequentano le attività organizzate da Save the children, nel Punto luce di via Walter Tobagi: “Roma è i suoi quartieri e quanto più riscoprono un senso di comunità, appartenenza e consapevolezza della propria storia e delle sue opportunità, tanto più questa città ce la può fare - dice il sindaco Gualtieri -. A Torre Maura ci sono molti problemi, ma anche una comunità unita e solidale, questo da fiducia e speranza”.